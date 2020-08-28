Президент Додон отправится на святую гору Афон в Греции

Ближайшие дни президент Молдовы Игорь Додон посвятит визиту в Грецию, на святую гору Афон. Глава государства побывает в культовом месте православия уже в пятый раз.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон проведет последние дни лета на святой горе Афон в Греции.

"В нынешнем году республика проходит через серьезные испытания. Вместе с афонскими монахами мы будем молиться за наш народ, за Молдову, чтобы наша страна жила в мире и единстве", – написал президент на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что сентябрь станет временем новых сложностей.

"В условиях пандемии в школах начинается новый учебный год, возобновляются многие другие виды деятельности. Призываю всех провести эти праздничные дни в тишине и молитве, с добрыми мыслями о близких и о нашей стране. Мы должны взрастить в себе уверенность в том, что благополучно переживем этот непростой период", - добавил Додон.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Президент Додон с афонскими монахами в один из предыдущих визитов

Напомним, что это уже пятый визит президента на Святую гору. Он стал первым главой молдавского государства, пешком поднявшимся на вершину Афона (высота – 2033 метра над уровнем моря).

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