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Президент Игорь Додон на горе Афон, Греция

Президент Додон отправится на святую гору Афон в Греции

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
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Ближайшие дни президент Молдовы Игорь Додон посвятит визиту в Грецию, на святую гору Афон. Глава государства побывает в культовом месте православия уже в пятый раз.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон проведет последние дни лета на святой горе Афон в Греции. 

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© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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"В нынешнем году республика проходит через серьезные испытания. Вместе с афонскими монахами мы будем молиться за наш народ, за Молдову, чтобы наша страна жила в мире и единстве", – написал президент на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что сентябрь станет временем новых сложностей.

"В условиях пандемии в школах начинается новый учебный год, возобновляются многие другие виды деятельности. Призываю всех провести эти праздничные дни в тишине и молитве, с добрыми мыслями о близких и о нашей стране. Мы должны взрастить в себе уверенность в том, что благополучно переживем этот непростой период", - добавил Додон.

Президент Игорь Додон на горе Афон, Греция
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Президент Додон с афонскими монахами в один из предыдущих визитов

Напомним, что это уже пятый визит президента на Святую гору. Он стал первым главой молдавского государства, пешком поднявшимся на вершину Афона (высота – 2033 метра над уровнем моря).

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