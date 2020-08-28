Президент Додон отправится на святую гору Афон в Греции

"В нынешнем году республика проходит через серьезные испытания. Вместе с афонскими монахами мы будем молиться за наш народ, за Молдову, чтобы наша страна жила в мире и единстве", – написал президент на своей странице в Facebook.
Глава государства подчеркнул, что сентябрь станет временем новых сложностей.
"В условиях пандемии в школах начинается новый учебный год, возобновляются многие другие виды деятельности. Призываю всех провести эти праздничные дни в тишине и молитве, с добрыми мыслями о близких и о нашей стране. Мы должны взрастить в себе уверенность в том, что благополучно переживем этот непростой период", - добавил Додон.
Граждане Молдовы временно не смогут въезжать в Украину: правительство этой страны приняло решение о закрытии границ для иностранцев. Посетить соседнее государство смогут лишь некоторые категории населения.