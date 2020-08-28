У жителей Молдовы есть богатство гораздо большее, чем деньги - подробности

Культурное и этническое многообразие – уникальное явление в Молдове, граждане страны знают сразу несколько языков и свободно на них общаются.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Жители республики понимают значимость языкового и культурного многообразия, существующего в Молдове, осознают, "что именно это придает силы многонациональному народу, который веками живет на этой солнечной земле". Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала в преддверии национального праздника “Limba noastră” председатель Ассоциации русских писателей Олеся Рудягина.

“Проблем между представителями разных национальностей у нас в стране, слава Богу, нет”, - отметила Рудягина. © Sputnik / Miroslav Rotari Зачем в Молдове предлагают отказаться от бюллетеней на русском языке

Сегодня многие граждане страны, еще не владеющие государственным языком Молдовы, стремятся выучить его. Некоторые ходят на платные курсы, другие записываются на занятия в "Дом румынского языка" в Кишиневе.

По словам собеседницы, главное в изучении языка – чаще применять его на практике, просить своих молдовоязычных друзей, знакомых и близких дискутировать на нем.

“Среди моих друзей и знакомых нет категорического нежелания говорить на языке страны, в которой мы живем. Я наблюдаю с их стороны исключительное уважение к традициям, к культуре. Мы, представители других национальностей, проживающие в Молдове, давно сроднились с этими традициями”, - отметила Рудягина.

Куда бы не поехал гражданин нашей страны, кем бы он ни был по национальности, его воспринимают именно как молдаванина, а сам он этим гордится.

“Я часто бывала в Москве и многих знакомых угощала плациндами, молдавскими голубцами, мамалыгой. Россиянам было очень интересно узнать об этих блюдах и попробовать их. Я видела лишь интерес к нашей культуре за рубежом, со стороны заграничных моих знакомых никакого отторжения к молдавской культуре и языку не было”, - рассказала собеседница. © Photo : V. Buju / captură ecran Эксклюзив Sputnik: песня "Журавли", исполненная на молдавском языке

Сегодня предпринимаются усилия для большей культурной интеграции многонационального молдавского народа. Знаковым является фестиваль этносов, который традиционно проходит в парке имени Штефана чел Маре в сентябре.

“Сегодня власть понимает важность сплочения этносов, живущих в Молдове. В Кишиневе уже прошли два конгресса национальных меньшинств, где мы могли заявить о том, что мы – граждане этой страны, любим ее, не дадим ее уничтожить. Многие представители других национальностей, проживающих в республике, являются государственниками по духу”, - сказала Рудягина.

История вопроса

В конце августа 1989 года в Кишиневе прошла массовая демонстрация, среди требований которой было признание за молдавским языком на основе латинской графики статуса официального языка республики. 31 августа 1989 года Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в “политической, экономической, социальной и культурной сферах” и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.

В июне 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался “День нашего румынского языка”, а в 1994 году было принято присвоить празднику нынешнее название — “Limba noastră” ("Наш язык", - ред.), что было отражено в статье 13 Конституции Молдовы. Сегодня одна из центральных улиц столицы носит название "31 августа 1989 года" в честь исторических событий, произошедших 31 год назад.

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