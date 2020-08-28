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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Украина закрыла границы для иностранцев: как долго продлится запрет

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1817)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200828/31471188/ukraine-zakryla-granitsy-dlya-inostrantsev-kak-dolgo-prodlitsya-zapret.html

Граждане Молдовы временно не смогут въезжать в Украину: правительство этой страны приняло решение о закрытии границ для иностранцев. Посетить соседнее государство смогут лишь некоторые категории населения.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. С пятницы въезд на территорию Украины для иностранных граждан и лиц без гражданства закрыт. Запрет продлится до полуночи 28 сентября текущего года. Соответствующее решение одобрило правительство Украины, говорится в сообщении посольства Молдовы на Украине. 

Данную меру приняли в целях предупреждения распространения вируса COVID-19.

В виде исключения въезд в страну разрешен для следующих категорий:

  • супругов, родителей или детей граждан Украины;
  • лиц, пересекающих территорию Украины в целях транзита при условии наличия документов, подтверждающих тот факт, что человек покинет территорию Украины в течение двух суток;
  • лиц, въезжающих в страну в целях обучения;
  • лиц, осуществляющих военную службу в составе вооруженных сил;
  • лиц с постоянным или временным видом на жительство на Украине;
  • лиц со статусом беженцев или тех, кому необходим специальный режим защиты;
  • лиц с разрешением на работу, выданному иностранному гражданину или апатриду;
  • сотрудникам дипмиссий и консульских служб иностранных государств, международных официальных миссий, аккредитованных в Украине организаций и членам их семей;
  • главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудникам международных организаций, а также сопровождающим их лицам, которые въезжают на территорию страны по приглашению президента Украины, его офиса, Верховной рады, правительства, Министерства иностранных дел;
  • водителям и/или членам экипажей товарных транспортных средств, рейсовых автобусов, членам аэроэкипажей, морских и речных судов, поездов и локомотивов;
  • инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО и программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в обучении военных единиц или въезжают в страну по приглашению Министерства обороны;
  • культурным деятелям, въезжающим в страну по приглашению культурного учреждения, а также их сопровождающим (не более одного на каждого приглашенного);
  • участникам официальных спортивных соревнований, проходящих на территории Украины и их сопровождающим;
  • техническим специалистам, которые въезжают в страну по приглашению представителей украинских предприятий;
  • лицам, осуществляющим перевозку анатомических материалов для трансплантаций;
  • лицам, въезжающим для прохождения лечения в медучреждениях Украины.

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые не входят в представленные категории, могут въезжать в страну в случае чрезвычайных гуманитарных ситуаций с разрешения начальника Государственной пограничной службы.

Иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу Украины, должны представить отрицательный тест на COVID-19 по методу ПЦР, сделанный в молдавской лаборатории не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, на русском или английском языке. В случае отсутствия подобного теста для них обязателен 14-дневный карантин. Также им следует иметь при себе страховой медицинский полис против коронавируса на все время пребывания в стране. Полис должен быть выдан страховой компанией из Молдовы, зарегистрированной на Украине, или иностранной компанией с представительством или партнером на Украине.

Centrul COVID-19 Chișinău
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Как в Молдове может развиваться ситуация с коронавирусом
Данные требования не распространяются на тех, кто постоянно проживает на Украине, беженцев, сотрудников дипмиссий и консульских служб, представителей международных официальных миссий, аккредитованных на Украине организаций и членам их семей, военных служащих государств-членов НАТО и программы НАТО "Партнерство ради мира".

Напомним, что власти Украины продлили карантинный период до 1 ноября 2020 года. Всего за все время пандемии на Украине заболело 114 497 человек, из них 55 083 выздоровели, летальных исходов — 2451.

При возникновении сложных ситуаций граждане могут обратить в консульскую службу посольства Молдовы на Украине по номеру +380-44-521-22-79 или электронной почте: kiev@mfa.gov.md. Для срочных вопросов круглосуточно работает зеленая линия + 𝟑𝟖𝟎 𝟔𝟖 𝟑𝟖𝟒 𝟐𝟎𝟏𝟔 (в том числе Whatsapp и Viber).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1817)

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