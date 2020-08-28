На пресс-конференции Красносельского приняты беспрецедентные меры

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik. В Тирасполе проходит пресс-конференция лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Накануне были приняты беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией.
"На участие в пресс-конференции заявлено гораздо больше журналистов. Из-за пандемии мы смогли удовлетворить только половину заявок желающих. Нам надо соблюдать ограничения и следовать определенному карантину", - сказал, открывая пресс-конференцию, Красносельский.
До начала мероприятия все его участники прошли экспресс-тест. Все оказались отрицательными.
Корреспондент Sputnik для того, чтобы оказаться на территории Приднестровья, накануне въезда также прошел ПЦР-тест в Кишиневе.
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