На пресс-конференции Красносельского приняты беспрецедентные меры

Особые меры безопасности приняты на пресс-конференции приднестровского лидера, которая традиционно проводится в конце августа по промежуточным итогам года, в связи с пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik. В Тирасполе проходит пресс-конференция лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Накануне были приняты беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией.

"На участие в пресс-конференции заявлено гораздо больше журналистов. Из-за пандемии мы смогли удовлетворить только половину заявок желающих. Нам надо соблюдать ограничения и следовать определенному карантину", - сказал, открывая пресс-конференцию, Красносельский.

По словам приднестровского лидера, такая расширенная пресс-конференция в условиях COVID-19 проходит впервые. В целом в зале не больше 50 человек.

До начала мероприятия все его участники прошли экспресс-тест. Все оказались отрицательными.

Корреспондент Sputnik для того, чтобы оказаться на территории Приднестровья, накануне въезда также прошел ПЦР-тест в Кишиневе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova