Новое предупреждение метеорологов: будет действовать еще один "желтый код"

В Молдове в конце августа и начале сентября будут действовать сразу три предупреждения - два метеорологических и одно гидрологическое.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 29 августа до 2 сентября.

"В период 29 августа - 2 сентября максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +33, +35 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Кроме того, до 4 сентября в республике сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера. В связи с этим также действует "желтый код".

Еще одно, но уже гидрологическое предупреждение, остается в силе до 31 августа.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в Госгидрометео.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Могут случаться судороги, потеря сознания, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару.

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