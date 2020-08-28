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Вадим Красносельский

Красносельский: мы уберем карантинные посты на Днестре

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1819)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200828/31476585/krasnoselskiy-my-uberem-karantinnye-posty-na-dnestre.html

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о выставленных на время пандемии карантинных постах между двумя берегами Днестра, лидер Приднестровья сказал, что они будут сняты.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik. Карантинные посты, которые Приднестровье выставило на Днестре из-за пандемии, будут сняты после улучшения ситуации с COVID-19. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

"Это исключительно пандемийные посты. Кроме обычных постов очень много было так называемых "козьих" троп, которые не контролировались прежде. По ним часто перемещались люди, потому что так удобно, либо в незаконных целях. Мы должны были исключить подобное, когда появилась угроза распространения COVID-19", - пояснил приднестровский лидер.

Вадим Красносельский. Архивное фото
© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья
На пресс-конференции Красносельского приняты беспрецедентные меры
По словам Краносельского, как только ситуация по коронавирусу нового типа стабилизируется, все посты, появившиеся во время пандемии, будут убраны.

Красносельский обратил внимание на то, что как на правом, так и на левом берегу Днестра растет количество заразившихся COVID-19, и, по оценкам ВОЗ, сейчас как раз отмечается пик заболеваемости. По его мнению, это происходит из-за того, что "люди немного расслабились".

"До этого в день в Приднестровье фиксировалось максимум 10 случаев инфицирования. Люди решили, что все хорошо и можно не соблюдать карантинные ограничения. Но надо учитывать, что с пандемией мы вошли в новую фазу жизни. Нам следует научиться жить с инфекцией, носить маску, мыть руки, ограничивать себя в посещениях, быть аккуратными", - резюмировал Красносельский.

Ранее проблему временных постов, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны безопасности в конце марта в качестве меры по борьбе с пандемией коронавируса, обсуждали президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1819)

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