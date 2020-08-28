Обнаружена спустя полгода поисков: страшная находка в Унгенском районе

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Труп 47-летней женщины, пропавшей без вести полгода назад, обнаружили захороненным у села Корнова Унгенского района, сообщает Генеральная инспекция полиции.

Главный подозреваемый - 57-летний муж погибшей, житель села Думбрэвица Сынжерейского района. Он шесть месяцев назад сообщил полиции, что его жена ушла из дома в неизвестном направлении. Позже мужчина информировал правоохранительные органы, что его супруга находится за границей.

© Photo : Poliția Republicii Moldova Полиция обнаружила тело пропавшей полгода назад женщины.

Как отмечается в пресс-релизе полиции, подозреваемый "убил свою жену, закопал тело в лесу, а затем сообщил в полицию, что она исчезла из дома. Более того, через несколько месяцев он же проинформировал полицию, что жена уехала к родственникам в Италию".

Мужчину задержали на 72 часа по подозрению в убийстве. В ходе уголовного расследования тело женщины было обнаружено за пределами села Корнова. Подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал подробности совершения преступления.

По его словам, 23 февраля между супругами возник конфликт. В пылу ссоры муж схватил топор и ударил женщину по голове. Она умерла мгновенно.

Чтобы скрыть следы содеянного, убийца положил тело в мешок и закопал в ближайшем лесу. У супругов было пять общих детей, в том числе двое несовершеннолетних.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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