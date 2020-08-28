В Молдове изменили условия для открытия детских садов

Программу деятельность каждого детского сада разработает администрация этих заведений дошкольного образования. Затем ее нужно согласовать с органом местного публичного управления.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья изменила условия, при которых детские сады в Молдове возобновят свою деятельность. Теперь администрация каждого учреждения может сама решать, по какому графику и в каком количестве работать воспитателям.

Ранее комиссия постановила, что на 4-6 детей в группе может находиться только один воспитатель. По новому решению комиссии, график воспитателей и их помощников будут устанавливать без ограничений, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Программу деятельности детских садов утвердит администрация каждого учреждения дошкольного образования по согласованию с органом местного публичного управления.

"Программа должна быть построена так, чтобы минимизировать риски заражения детей и персонала, предусмотреть достаточно времени для вентиляции помещений, уборки и дезинфекции поверхностей, инвентаря, игрушек и учебных материалов", - говорится в постановлении.

В целях эффективной реализации мер профилактики и контроля инфекции COVID-19 будет пересмотрено оптимальное количество часов работы воспитателей и их помощников.

Сопровождение ребенка в детский сад и обратно должно осуществляться одним и тем же лицом старше 16 лет. Родителям рекомендуется по возможности забирать ребенка домой раньше.

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Перевозка детей и их сопровождающих в школьном транспорте в учебное заведение и обратно будет организовано в соответствии с количеством мест и с соблюдением защитных мер.

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