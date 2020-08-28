В Молдове подтвердились еще 358 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 358 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

По данным структуры, из числа новых случаев в трех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" в двух случаях из Турции и один из Румынии.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 35 904.

За минувшие 24 часа проведены 1 765 тестов, при этом первичных - 1 574.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 20 медработников: 9 врачей, 9 медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 546 пациентов (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1 397 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 344 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 24 777 человек.

Зафиксированы еще четыре летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 981.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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