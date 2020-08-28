18:33 28 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Молдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19

В Молдове подтвердились еще 358 случаев COVID-19

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1820)
196 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200828/31477855/v-moldove-podtverdilis--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 35 904.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 358 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
Антитела появились у испытывающих российскую вакцину от коронавируса

По данным структуры, из числа новых случаев в трех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" в двух случаях из Турции и один из Румынии. 

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 35 904.

За минувшие 24 часа проведены 1 765 тестов, при этом первичных - 1 574.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 20 медработников: 9 врачей, 9 медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 546 пациентов (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1 397 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 344 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 24 777 человек.
Зафиксированы еще четыре летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 981.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1820)

По теме

Сколько в Молдове выплатят врачам, заразившимся COVID-19 - подробности
Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок жилья в Молдове
В России создали прибор, который может выявить COVID-19 в воздухе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Скорая помощь в Кишиневе оправдывает свое название
Скорая помощь в Кишиневе оправдывает свое название – видео
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться