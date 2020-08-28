Обязательный карантин: опубликован список стран "красной зоны"

Теперь граждане, планируя поездки, смогут проверять, в какой зоне находится страна, куда они намерены поехать.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список стран, по приезду из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин.

Всего в список включены 53 государства, в том числе: Румыния, Украина, США, Франция, Израиль, Армения, Бразилия, Хорватия, Индия, Казахстан, Испания, Швейцария и другие.

Страны, не включенные в список, считаются входящими в "зеленую" зону, по возвращении из них с 1 сентября самоизоляция будет не нужна.

Список стран "красной" и "зеленой" зон будет обновляться каждые 14 дней, по пятницам. Он вступит в силу с понедельника следующей недели.

Таким образом, возвращающиеся из-за границы молдавские граждане смогут проверить, обязаны ли они соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после въезда на территорию Республики Молдова.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья отменила обязательный двухнедельный карантин и заполнение эпидкарты для сограждан, возвращающихся на родину из государств так называемой "зеленой зоны".

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