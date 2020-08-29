Наиболее важные христианские праздники в сентябре

Православные христиане начинают новый год с сентября - в самом начале месяца все будут отмечать день памяти Святого Иерарха Гавриила Бэнулеску-Бодони - первого из благочестивых, которого канонизировала молдавская церковь.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Наступающий сентябрь будет богат на православные праздники. Последние дни августа также связаны с памятными датами, почитаемыми православной церковью.

Уже 29 августа православные отмечают Усечение главы Святого Иоанна Предтечи. На следующий день поминают Святого Иерарха Варлаама - митрополита Молдовы. В национальный праздник "Limba noastra" (День родного языка) христиане будут отмечать день Святых Петра и Февронии.

На 1 сентября приходится начало нового церковного года - эта дата отмечена памятью о Святом Симеоне и его матери Марте. На 6 сентября приходится сразу несколько церковных памятных дат, вспоминают о чуде, свершенном Архангелом Михаилом, а также о Святых мучениках Евдоксие, Зиноне и Макарие. © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

Самый большой православный праздник в сентябре, приходящийся на 8 октября, - Рождество Пресвятой Богородицы. На следующий день христиане поминают святых Иоакима и Анну.

Уже 11 сентября православные будут отмечать день поминовения Святого Силуана и Святой Агафьи из Кушелэуки, а также большой праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи. На 14 сентября приходится праздник Крестовоздвижения, а также Святого Иоанна Златоуста. А 17 сентября христиане вспоминают Святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью.

© Sputnik / Moldova Православный календарь 2020

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