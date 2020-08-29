17:20 29 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Монастырь Хырбовэц, архивное фото.

Наиболее важные христианские праздники в сентябре

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
197 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200829/31479527/vazhnye-khristianskie-prazdniki-v-sentyabre.html

Православные христиане начинают новый год с сентября - в самом начале месяца все будут отмечать день памяти Святого Иерарха Гавриила Бэнулеску-Бодони - первого из благочестивых, которого канонизировала молдавская церковь.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Наступающий сентябрь будет богат на православные праздники. Последние дни августа также связаны с памятными датами, почитаемыми православной церковью.

Уже 29 августа православные отмечают Усечение главы Святого Иоанна Предтечи. На следующий день поминают Святого Иерарха Варлаама - митрополита Молдовы. В национальный праздник "Limba noastra" (День родного языка) христиане будут отмечать день Святых Петра и Февронии.

На 1 сентября приходится начало нового церковного года - эта дата отмечена памятью о Святом Симеоне и его матери Марте. На 6 сентября приходится сразу несколько церковных памятных дат, вспоминают о чуде, свершенном Архангелом Михаилом, а также о Святых мучениках Евдоксие, Зиноне и Макарие. 
Церковь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

Самый большой православный праздник в сентябре, приходящийся на 8 октября, - Рождество Пресвятой Богородицы. На следующий день христиане поминают святых Иоакима и Анну.

Уже 11 сентября православные будут отмечать день поминовения Святого Силуана и Святой Агафьи из Кушелэуки, а также большой праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи. На 14 сентября приходится праздник Крестовоздвижения, а также Святого Иоанна Златоуста. А 17 сентября христиане вспоминают Святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь 2020

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Большой православный праздник - что можно и чего нельзя на Благовещение
Как в Приднестровье будут проводить все предстоящие православные праздники
Церковный календарь - самые важные православные праздники августа
Теги:
даты, христианство, сентябрь, праздники


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться