Мунсовет Кишинева соберется на чрезвычайное заседание

Чрезвычайное заседание столичного мунсовета запланировано на выходной день и начнется в 09.00 - что на повестке?

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Муниципальный совет Кишинева соберется 31 августа на чрезвычайное заседание. Соответствующее распоряжение подписано вице-примаром (вице-мэром) молдавской столицы Илие Чебаном.

В повестку дня включены всего пять вопросов, в том числе утверждение мандата одного из советников.

Кроме того, будет представлена статистика по эмидемиологической обстановке в Кишиневе. Также советники должны будут обсудить все возможные риски после возобновления образовательного процесса в учебных заведениях муниципия и вопрос безопасного питания детей.

Заседание начнется в 09.00 и пройдет в здании претуры сектора Центр.

В конце августа у бюджетников республики пятидневные выходные. Сотрудники бюджетной сферы отдыхают с 27 августа, когда отмечается День независимости, до 31 августа - праздника "Limba noastră".

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