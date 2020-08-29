Мунсовет Кишинева соберется на чрезвычайное заседание

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Муниципальный совет Кишинева соберется 31 августа на чрезвычайное заседание. Соответствующее распоряжение подписано вице-примаром (вице-мэром) молдавской столицы Илие Чебаном.
Кроме того, будет представлена статистика по эмидемиологической обстановке в Кишиневе. Также советники должны будут обсудить все возможные риски после возобновления образовательного процесса в учебных заведениях муниципия и вопрос безопасного питания детей.
Заседание начнется в 09.00 и пройдет в здании претуры сектора Центр.
В конце августа у бюджетников республики пятидневные выходные. Сотрудники бюджетной сферы отдыхают с 27 августа, когда отмечается День независимости, до 31 августа - праздника "Limba noastră".
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