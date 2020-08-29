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Демограф рассказал, почему молдаване из-за рубежа не хотят вернуться домой

© CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200829/31482604/demograf-rasskazal-pochemu-moldavane-iz-za-rubezha-ne-khotyat-vernutsya-domoy.html

Каждый год республика теряет до 3% своего населения - эта тенденция продолжается давно. О том, каково будущее республики, что нас ждет в ближайшие несколько десятилетий, рассказал демограф Валерий Саинсус.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. По словам доктора демографических наук Валерия Саинсуса, в молдавском обществе сформировалась тенденция, при которой население страны стремительно сокращается, особенно в сельской местности.

После обретения независимости порядка 600 тысяч граждан Молдовы навсегда покинули страну. Этот феномен негативно отразился на национальной экономике, поскольку уехали квалифицированные специалисты трудоспособного возраста. 

Аэропорт
© CC0 / Pixabay / SpencerWing
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Порядка 80% из покинувших республику навсегда - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Они уехали за рубеж в поисках рабочих мест.

Более того, специалист отметил, что каждая четвертая семья в стране выживает благодаря тому, что хотя бы один из ее членов зарабатывает деньги за границей, отправляя их на родину. Демограф уверен: многие из тех, кто трудится за рубежом, вернутся на родину, но при одном условии.

"Большая часть из них вернется тогда, когда в стране начнутся перемены. Многие не хотят приезжать на родину, поскольку чувствуют нестабильность. Именно поэтому многие наши соотечественники не решаются инвестировать свои средства в открытие собственного дела в Молдове", - рассказал Саинсус.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Специалист назвал и несколько этапов, характерных для миграции населения из Молдовы. Первый из них - отъезд гражданина на заработки с последующим возвратом на родину.

Во втором случае уехавший человек старается адаптироваться к условиям в стране прибывания. Третий вариант предусматривает окончательный отъезд нашего соотечественника за рубеж с последующим переездом туда всей семьи. 

Саинсус утверждает: перемены в стране не происходят именно потому, что из нее уезжают специалисты, и реформы тормозятся именно по этой причине.

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Теги:
возвращение, Молдова, граждане


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