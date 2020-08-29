Демограф рассказал, почему молдаване из-за рубежа не хотят вернуться домой

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. По словам доктора демографических наук Валерия Саинсуса, в молдавском обществе сформировалась тенденция, при которой население страны стремительно сокращается, особенно в сельской местности.
После обретения независимости порядка 600 тысяч граждан Молдовы навсегда покинули страну. Этот феномен негативно отразился на национальной экономике, поскольку уехали квалифицированные специалисты трудоспособного возраста.
Более того, специалист отметил, что каждая четвертая семья в стране выживает благодаря тому, что хотя бы один из ее членов зарабатывает деньги за границей, отправляя их на родину. Демограф уверен: многие из тех, кто трудится за рубежом, вернутся на родину, но при одном условии.
"Большая часть из них вернется тогда, когда в стране начнутся перемены. Многие не хотят приезжать на родину, поскольку чувствуют нестабильность. Именно поэтому многие наши соотечественники не решаются инвестировать свои средства в открытие собственного дела в Молдове", - рассказал Саинсус.
Во втором случае уехавший человек старается адаптироваться к условиям в стране прибывания. Третий вариант предусматривает окончательный отъезд нашего соотечественника за рубеж с последующим переездом туда всей семьи.
Саинсус утверждает: перемены в стране не происходят именно потому, что из нее уезжают специалисты, и реформы тормозятся именно по этой причине.
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