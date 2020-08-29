Меры против экологической катастрофы: что происходит на свалке в Цынцэренах

На самом большой свалке в стране началось возведение очистных сооружений - когда завершатся работы, рассказал столичный градоначальник.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. На полигоне по утилизации бытовых отходов в Цынцэренах началось оборудование станции по очистке сточных вод, крайне опасных для экологии. Об этом в субботу сообщил на своей персональной странице в социальных сетях генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

"В настоящее время там ведутся строительные работы: обустройство резервуаров, подпорной стены и основания для станции. В процессе задействовано 15 рабочих и 5 единиц спецтехники", - сообщил столичный градоначальник.

В то же время завершены работы по возведению фундамента административного блока, где будет работать персонал, обслуживающий станцию очистки.

Для более удобного доступа к свалке в Цынцэренах ведется строительство подъездной дороги протяженностью в 1,3 километра, протянута дополнительная линия электросети, чтобы новая станция могла работать и откачивать ядовитые отходы в полную силу.

Работы столичная примэрия намерена осуществить до конца нынешнего года. Также в планах администрации Кишинева - наладить работу станции по сортировке неорганических твердых отходов.

"На свалках, где складируются все виды отходов нашей с вами жизнедеятельности, в донной жидкости содержится концентрация тяжелых элементов, в тысячи раз превышающая санитарные нормы. Это сверхтоксичные вещества. Создается опасная зона. Тем более, что наши мусоросвалки не имеют гидроизоляцию, и жидкость, образующаяся в местах массовых отходов, распространяется вокруг", — разъяснил корреспонденту Sputnik Молдова эколог Владимир Гараба.

Во многих упаковках есть вещества, которые при длительном хранении не разлагаются, но выделяют в окружающую среду вредные элементы, добавил эксперт. По его словам, сама пластиковая упаковка часто вредна. Врачи и специалисты постоянно находят в питьевой воде и других продуктах ядовитые элементы – последствия разложения пластика. Пластик может изменять свои свойства, резюмировал специалист.

Вода в колодцах Цынцарен и близлежащих сел непригодна для питья и для полива приусадебных участков. Дело в том, что в ней содержатся аммиак, ртуть и другие химические элементы, которые наносят фатальный вред организму человека.

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