В ЦИК прокомментировали обнаружение бюллетеней на свалке в Штефан-Водэ

В сети появилось видео обнаруженных на свалке бюллетеней для голосования на местных выборах - в ЦИК ответили на обвинения одного из советников.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии страны заявили, что, согласно процедуре, бюллетени для голосования после выборов отправляются в судебную инстанцию и должны храниться там в течение полугода, после чего их необходимо уничтожить.

Ранее районный советник от блока ACUM Василе Дынга опубликовал видео, где запечатлены обнаруженные на свалке бюллетени, использовавшиеся на местных выборах в октябре 2019 года.

"Согласно избирательному законодательству по хранению документов, действительные, аннулированные и недействительные бюллетени, а также сертификаты с правом на голосование на парламентских, генеральных местных, новых местных выборах и референдумах передаются судебной инстанции, к которой по территориальному расположению относится окружной избирательный совет, и хранятся в течение шести месяцев с момента подтверждения законности выборов", - сказано в сообщении ЦИК.

Там также уточнили, что после истечения данного срока бюллетени и сертификаты с правом на голосование уничтожаются.

В Центризбиркоме добавили, что недавно отправили запрос в судебные инстанции, в котором напомнили о положениях Кодекса о выборах, касающихся данного вопроса.

"Заявления, что бюллетени для голосования должны были передать в Центральную избирательную комиссию, чтобы хранить их три года, неверны и противоречат законным нормам", - подчеркнули в ЦИК.

Кроме того, в структуре добавили, что "бюллетени для голосования, использовавшиеся на одних выборах, не могут использоваться на других".

"Комиссия оставляет за собой право обратиться в Высший совет магистратуры для расследования сложившейся ситуации и оценки того, как были реализованы полномочия, которыми обладает суд Штефан-Водэ по исполнению положений Кодекса о выборах в том, что касается уничтожения избирательных документов", - заключили в ЦИК.

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября 2019 года. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

© Sputnik / Moldova Успехи и провалы кандидатов на местных выборах

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