17:20 29 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну

У главы Минздрава Молдовы подтвердили коронавирус

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1823)
20300
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200829/31484588/u-glavy-minzdrava-moldovy-podtverdili-koronavirus.html

Руководитель молдавского Минздрава сообщила, что следует прописанному медиками курсу лечения и надеется успешно победить болезнь.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что инфицирована коронавирусом нового типа. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Centrul COVID-19 Chișinău
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Как в Молдове может развиваться ситуация с коронавирусом
"В течение семи месяцев Молдова сталкивается с беспрецедентным кризисом. Медицинская система вместе с другими властями государства и ответственными гражданами - все стараются противостоять инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Думбрэвяну, борьба идет за жизнь каждого гражданина и уже пришлось столкнуться с невообразимыми трудностями. "К сожалению, мы потеряли коллег и друзей, которые не смогли победить болезнь", - отметила министр.

"В настоящее время и я борюсь с болезнью. Но не как министр, а как пациент, у которого положительный текст на COVID-19. Это сложно, как морально, так и физически, но я следую прописанному врачами лечению и надеюсь, что успешно смогу побороть COVID-19", - написала Думбрэвяну.

Глава Минздрава также призвала беречь свое здоровье, так как это "самая ценная вещь, за которую стоит бороться в жизни". Думбрэвяну также поблагодарила работников системы здравоохранения, которые "самоотверженно работают днем и ночью".

В Молдове количество инфицированных коронавирусом нового типа практически достигло 36 тысяч, из них почти 25 тысяч выздоровели, а чуть менее тысячи скончались на фоне осложнений.

С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сначала продлили до 31 августа, а затем повторно - до 15 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1823)

По теме

Додон заявил Sputnik: надеемся получить российскую вакцину от коронавируса
Невосприимчивые к коронавирусу люди существуют – академик РАН
Иммунолог: как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться