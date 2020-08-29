У главы Минздрава Молдовы подтвердили коронавирус

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что инфицирована коронавирусом нового типа. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"В течение семи месяцев Молдова сталкивается с беспрецедентным кризисом. Медицинская система вместе с другими властями государства и ответственными гражданами - все стараются противостоять инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Думбрэвяну, борьба идет за жизнь каждого гражданина и уже пришлось столкнуться с невообразимыми трудностями. "К сожалению, мы потеряли коллег и друзей, которые не смогли победить болезнь", - отметила министр.

"В настоящее время и я борюсь с болезнью. Но не как министр, а как пациент, у которого положительный текст на COVID-19. Это сложно, как морально, так и физически, но я следую прописанному врачами лечению и надеюсь, что успешно смогу побороть COVID-19", - написала Думбрэвяну.

Глава Минздрава также призвала беречь свое здоровье, так как это "самая ценная вещь, за которую стоит бороться в жизни". Думбрэвяну также поблагодарила работников системы здравоохранения, которые "самоотверженно работают днем и ночью".

В Молдове количество инфицированных коронавирусом нового типа практически достигло 36 тысяч, из них почти 25 тысяч выздоровели, а чуть менее тысячи скончались на фоне осложнений.

С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который сначала продлили до 31 августа, а затем повторно - до 15 сентября.

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