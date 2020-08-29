В Молдове зарегистрированы 500 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 500 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом в субботу сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Зарегистрировано три эпизода импорта инфекции - по одному из Турции, Франции и Германии.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 36 404.

За минувшие 24 часа проведены 2445 тестов, из них первичных - 2151.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 36 медработников: 12 врачей, 21 медсестры и троих человек из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 542 пациента (из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 362 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 25 139 человек.

Зафиксированы еще девять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 990.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

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