К новому учебному году Минобразования открывает "зеленую линию"

С 1 сентября родители смогут задавать вопросы, связанные с опасностью распространения коронавируса нового типа в учебных заведениях, по специальной телефонной линии.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. В министерстве образования, культуры и исследований заявили о запуске "зеленой линии", посредством которой можно будет узнать о мерах безопасности, предпринимаемых властями страны в связи с организацией учебного процесса в гимназиях и лицеях.

"Такой шаг необходим в контексте возобновления образовательного процесса в помещениях гимназий и лицеев. Целью запуска этой линии является информационная поддержка учеников, их родителей, педагогов в вопросах кризисных ситуаций, спровоцированных вспышками COVID-19", - говорится в сообщении профильного ведомства.

В каждом из районов страны определены ответственные лица, которые будут внимательно следить за соблюдением в учреждениях образования мер карантинной безопасности. В то же время, за неразглашением информации о персональных данных ученика в случае его инфицирования коронавирусом будут внимательно следить.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября.

Образовательный процесс в стране должен возобновиться 1 сентября.

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