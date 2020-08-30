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Константин Москович, архивное фото.

Первая "революция" и первая любовь Константина Московича в школьные годы

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200830/31477754/pervaya-revolyutsiya-i-pervaya-lyubov-konstantina-moskovicha-v-shkolnye-gody.html

Прославленный наист, народный артист Молдовы Константин Москович рассказал о своем первом чувстве, которое возникло, когда он учился в начальной школе.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Не знаю, видел ли кто-нибудь народного артиста Константина Московича ссорящимся. Я - никогда! Несмотря на то, что знаю его более 30 лет. 

За внешне спокойным и сдержанным музыкантом Московичем скрывается настоящий бунтарь. Свою первую "революцию" он организовал в VI классе средней школы. "Целью" бунта стала молодая учительница французского языка, которая только устроилась работать в учебное заведение, где учился Москович. 

Школьные годы Константина Московича
© Photo : Constantin Moscovici, poză din arhiva personal
Школьные годы Константина Московича

Ситуация классическая: она - без опыта работы, они - без особой заинтересованности в изучении французского языка. Она была молчаливым, авторитарным педагогом, ученики - "демократы" по стилю поведения, которые хотели, чтобы их мнение учитывалось. 

Дни шли, а юному Московичу эта ситуация не давала покоя. Он все думал о том, как бы ему поступить, как провернуть свою затею. И вот - случайность: вблизи школы перевернулся подъемный кран. Все произошло во время занятий, и следующим по расписанию должен был быть именно урок французского языка. 
Константин Москович
© Sputnik / Osmatesco
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Во время перемены Костя внес "зерна сомнения" в умы своих одноклассников, призвав их пойти и посмотреть, что же все-таки случилось на близлежащей стройке. Взволнованные и заинтересованные ребята бросились бежать на место происшествия. Все 45 минут, пока шел урок французского, они отсутствовали в классе. 

В школе поднялся шум. А инициатора побега учеников так и не могли определить, все были настолько взволнованы, что никто не мог ответить педагогам, кому в голову пришло подобная идея. 

Родителей всех учеников взбунтовавшегося класса вызвали в школу, вот тут-то и началась настоящая "революция". Лидер "бунта" Константин, чувствуя свою силу и уважение одноклассников, "взорвался", выпалив все, что думает о новой учительнице. 

Школьные годы Константина Московича
© Photo : Constantin Moscovici, poză din arhiva personal
Школьные годы Константина Московича

Результатом этого школьного "протеста" стали негативные оценки по поведению, выставленные всем ученикам этого класса. Даже у отличников наравне с пятерками в дневниках красовались "жирные" двойки. 

Первая любовь

Первое чувство у Константина также возникло, как в литературном романе. Как только девочка с пышными бантами в волосах перешагнула порог школы, Костя, для того чтобы постоянно быть с ней рядом, попросил научить его каллиграфии. 

Ниночка - именно так называл ее юный влюбленный, писала очень красиво, Костя исправно ходил к ней на занятия, полгода носил ее портфель и внимательно прислушивался к ее нравоучительным разговорам. 

Первый поцелуй

На восьмом году учебы в класс пришла новая ученица. "Приезжая" - именно так называли ее остальные ученики. Но она была чрезвычайно красива, и у нее было имя немного необычное для этого региона республики - Ира. 

"Иринука" - именно так называл Константин свою новую возлюбленную, а признался ей в своих чувствах он на праздничном вечере 8 марта. Организовала торжество все та же учительница французского языка, которая позже стала для Костика хорошим и верным другом. Первый поцелуй с "Иринукой" у Константина состоялся на выпускном вечере в 10 классе.

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Теги:
биография, артист, выступления, Константин Москович


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