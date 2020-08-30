07:58 30 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Светлые тени. Архивное фото

При выборе косметики и парфюма в Молдове надо быть осторожнее - подробности

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200830/31482849/vybor-kosmetika-parfyum-moldova-nado-byt-ostorozhnee-podrobnosti.html

Купить косметическую продукцию в Молдове можно чуть ли не на каждом шагу - в специализированных магазинах, аптеках и супермаркетах, на рынке. 

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Часто жители республики предпочитают приобретать средства личной гигиены и парфюмы именно на рынках или даже на улице. Такой выбор объяснить просто - в этих местах они стоят гораздо дешевле, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова представитель Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Николай Олэрашу.

Лариса Катринич
© Sputnik / Miroslav Rotari
Катринич: крем от загара не защитит от рака кожи

Но при таких ситуативных приобретениях парфюмерной и косметической продукции необходимо помнить, что покупатель, экономя деньги, подвергает свое здоровье опасности. 

В этой связи представитель Нацагентства по защите прав потребителей порекомендовал придерживаться ряда строгих правил, чтобы обезопасить себя.

Сколько стоит красота: почему покупать косметику на рынках - плохая идея>>>

"Покупайте косметическую продукцию только в аптеках или специализированных магазинах, где выдают чеки, представляют документы о происхождении товара. Сертифицированная продукция не продается на улицах или в киосках", - уточнил Олэрашу. 

Также необходимо особое внимание обращать на цены, посоветовал специалист. Низкие цены на косметику и парфюмы сразу должны вызывать подозрение.

Но даже при покупке таких дешевых товаров следует внешний вид товара. Если упаковка выглядит дешево - сразу можно понять, что продукт подделан, а его применение может привести к неприятным последствиям для здоровья - аллергическим реакциям, высыпаниям на коже. 

Самыми частыми нарушениями, которые фиксируют специалисты Нацагентства по защите прав потребителей, становится продажа кремов при температуре, превышающей +25 градусов Цельсия, просроченных красок для волос.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В поезде Одесса-Кишинев контрабандой везли косметику на 80 000 леев
В Молдову запретят ввозить термометры, лампы и косметику
Теги:
выбор, парфюм, косметика


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Târg școlar 2020
Фотоподборка самых ярких событий недели - чем жила Молдова 7 дней
На грани исчезновения: кто спасет молдавских зубров
На грани исчезновения: есть ли шанс для спасения молдавских зубров - видео
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться