При выборе косметики и парфюма в Молдове надо быть осторожнее - подробности

Купить косметическую продукцию в Молдове можно чуть ли не на каждом шагу - в специализированных магазинах, аптеках и супермаркетах, на рынке.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Часто жители республики предпочитают приобретать средства личной гигиены и парфюмы именно на рынках или даже на улице. Такой выбор объяснить просто - в этих местах они стоят гораздо дешевле, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова представитель Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Николай Олэрашу.

Но при таких ситуативных приобретениях парфюмерной и косметической продукции необходимо помнить, что покупатель, экономя деньги, подвергает свое здоровье опасности.

В этой связи представитель Нацагентства по защите прав потребителей порекомендовал придерживаться ряда строгих правил, чтобы обезопасить себя.

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"Покупайте косметическую продукцию только в аптеках или специализированных магазинах, где выдают чеки, представляют документы о происхождении товара. Сертифицированная продукция не продается на улицах или в киосках", - уточнил Олэрашу.

Также необходимо особое внимание обращать на цены, посоветовал специалист. Низкие цены на косметику и парфюмы сразу должны вызывать подозрение.

Но даже при покупке таких дешевых товаров следует внешний вид товара. Если упаковка выглядит дешево - сразу можно понять, что продукт подделан, а его применение может привести к неприятным последствиям для здоровья - аллергическим реакциям, высыпаниям на коже.

Самыми частыми нарушениями, которые фиксируют специалисты Нацагентства по защите прав потребителей, становится продажа кремов при температуре, превышающей +25 градусов Цельсия, просроченных красок для волос.

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