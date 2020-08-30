Скоро 1 сентября: как максимально эффективно собрать ребенка в школу

Совсем скоро начнется учебный год, родители стараются подготовить детей в школу: на рынках и в магазинах республики - ажиотаж, все стремятся купить своим чадам самое лучшее.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Школьные ранцы, книги, тетради, пеналы с ручками и карандашами и многие другие предметы, необходимые ребенку к учебному году стремятся приобрести родители в преддверии нового учебного года.

На первый взгляд, эти вещи кажутся качественными и безопасными. Однако при более тщательной проверке можно установить, что некоторые товары несут опасность, поскольку в них содержатся крайне токсичные вещества. Они могут действовать как аллергены, которые негативно сказываются на здоровье школьников.

Главный инспектор Управления по защите прав потребителей Сергей Зестря в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал несколько полезных советов о том, как выбрать качественные школьные принадлежности.

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В первую очередь, эксперт порекомендовал родителям приобретать канцтовары и учебные принадлежности в специализированных торговых точках, у которых есть разрешение на осуществление коммерческой деятельности.

Зестря посоветовал родителям всегда сохранять кассовый чек, поскольку при обнаружении несоответствия товара необходимым требованиям качества, его всегда можно будет вернуть продавцу.

Наибольшая концентрация химически-опасных веществ может содержаться в стержнях маркеров, ароматизированных ластиках, в пластилине и "слаймах". Они могут вызвать у ребенка головные боли, головокружения, состояние рассеянности.

Тетради и альбомы для рисования нетоксичны, однако их качество зависит от содержания бумаги, уточнил Зестря.

При приобретении школьных ранцев родителям также надо знать несколько правил.

"Следует выбирать наиболее легкие рюкзаки, уточнять, из какого материала они сделаны. Лучше всего приобретать прочные и водонепроницаемые ранцы. Более того, важно, чтобы на них были светоотражающие полосы, что может уберечь ребенка от попадания в критическую ситуацию при переходе дороги в темное время суток", - сообщил собеседник.

По его словам, при приобретении вещей, ранцев или акварельных красок покупатели могут потребовать у реализаторов санитарное заключение о соответствии товара критериям безопасности.

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