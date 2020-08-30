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Контрольно пропускной пункт

Ситуация на границах Молдовы: как проходит процедура пересечения КПП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200830/31487370/situatsiya-granitsa-moldova-kak-prokhodit-peresechenie-kpp.html

Больше всего граждан въезжает в республику через контрольно-пропускные пункты на границе с Румынией.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 14 454 человек, из них 6 519 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции республики.

Наибольший поток людей отмечен на молдавско-румынской границе – 2 887. Из Украины въехали 1 308 человек, а 2 324 прибыли в Молдову воздушным путем.

За минувшие сутки пограничники выявили 13 случаев нарушения пограничного режима, попытку пересечь границу по поддельному документу. Кроме того, задокументированы семь случаев несоблюдения профилактических мер по предотвращению и борьбе с эпидемиологическими заболеваниями.

"На отрытых для передвижения КПП процедуру скрининга прошли 14 454 человек, заполнены 6 519 эпидемиологических анкет. При пересечении границы ни у одного гражданина не было симптомов инфекции COVID-19 (температуры, кашля, насморка)", - отметили в Погранполиции.

Ранее молдавский Минздрав опубликовал список стран, по приезду из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин.

Список стран, по приезду из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Список стран, по приезду из которых граждане должны соблюдать 14-дневный карантин

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 сентября, хотя первоначально должен был завершиться в июне, а затем его несколько раз продлевали.

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