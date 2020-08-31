15:42 02 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD16.65
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
Подготовка школ у учебному году

Как будут работать школы и детские сады в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
Получить короткую ссылку
517 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/15/31380356.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200831/31496146/kak-budut-rabotat-shkoly-i-detskie-sady-v-kishineve.html

Программу работы школ и детских садов будут определять администраторы этих заведений. Кормить детей в школах начнут лишь через неделю после начала занятий, им будут выдавать еду на вынос.

КИШИНЕВ, 31 авг- Sputnik. Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич заявил на заседании муниципального совета, что деятельность учебных заведений будет начата по решению учредителей на основе отчета Национального агентства по продовольственной безопасности (ANSA) и Национального агентства общественного здоровья (ANSP). 

Подготовка

По данным Кутасевич, к началу учебного года из 131 детского сада не готово к открытию лишь одно заведение. 

Как безопасно добраться до школы или детского сада!
Facebook / Ion Ceban
Как безопасно добраться до школы или детского сада в условиях COVID-19

"Один детский сад еще не получил согласия на открытие. По нему будет решен вопрос на следующем заседании. Это ясли. И они пока не входят в возрастную категорию, по которым разрешили открытие. Первыми откроются старшие группы, а затем с 7 сентября пойдут в детские сады группы детей 4-6 лет", - отметила вице-примар.

Также она предложила на мунсовете составить программу работы дошкольных учебных заведений не с 7.00 до 15.00, а так, как посчитает нужным администрация каждого заведения. 

ANSA и ANSP положительно оценили подготовку 145 из 148 школ и лицеев из муниципия. Готовность еще трех школ из пригорода столицы оценят в ближайшее время.

Скоро 1 сентября: как максимально эффективно собрать ребенка в школу>>>

Кутасевич подчеркнула, что если у одного из детей в школе или детском саду подтвердят COVID-19, то этот класс или группа будут закрыты на карантин и перейдут на дистанционное обучение.

"Это не просто и нам тоже не нравится, но нужно принимать решение. Если будет понимание и конструктивный диалог, то мы сможем выйти из этой ситуации. Есть три рекомендуемых варианта организации образовательного процесса. Не исключаем, что нам придется срочно вмешаться в ситуацию в той или иной школе. Если будет необходимость, вернемся к режиму онлайн обучения", - добавила Кутасевич.

Она пояснила, что в первую неделю занятий учеников не будут кормить в столовых. Лишь позже учебные заведения будут получать запакованную еду навынос.

Работа столовых

"Столовые обеспечены дезинфектантами, персонал снабжен защитным оборудованием. Все меры обеспечены. Кормить учеников начнем с 7 сентября, дети будут получать еду в пакете, а кушать в другом, специально подготовленном помещении. ВОЗ объяснили, что еда безопасна, важно избегать столпотворений", - рассказал на заседании представитель столичного управления пищевой безопасности Евгений Страйста.

Он также рассказал, что в 20 образовательных учреждениях взяли пробы питьевой воды, и из них четыре не соответствовали микробиологическим стандартам. После того как руководство этих заведений примет нужные меры,  пробы возьмут повторно.

Затраты 

Для обеспечения детских садов дезинфектантами и другими защитными средствами муниципалитет выделил 10,8 миллионов леев, для школ и лицеев - 15 миллионов леев.

Ученики во время урока знаний в школе
© Sputnik / Александр Кряжев
Мэрия Кишинева создала онлайн-карту школ столицы: чем она полезна родителям

В то же время Кутасевич обратила внимание на нехватку 600 дидактических кадров во всех учебных заведениях, из них половина требуются в детские сады.

"В каждом заведении использовали внутренние резервы. Перераспределили средства на покупку защитных средств и медикаментов. По нашим подсчетам, на одного ребенка нужно порядка 240 литров жидкого мыла, но по необходимости будут выделять дополнительные средства. С родителей не будут просить денег на эти нужды", - объяснила вице-примар. 

Всего в Кишиневе более 120 учеников. На данный момент в столице подтвердили 15 125 случаев заражения COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото
Премьер рассказал, как будут работать школы и возможны ли новые ограничения
Все будет по-другому: как школы готовятся к новому учебному году


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его называли Екатерининский в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали
1 сентября в странах постсоветского пространства: как прошел День знаний в условиях пандемии
Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться