Как будут работать школы и детские сады в Кишиневе

Программу работы школ и детских садов будут определять администраторы этих заведений. Кормить детей в школах начнут лишь через неделю после начала занятий, им будут выдавать еду на вынос.

КИШИНЕВ, 31 авг- Sputnik. Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич заявил на заседании муниципального совета, что деятельность учебных заведений будет начата по решению учредителей на основе отчета Национального агентства по продовольственной безопасности (ANSA) и Национального агентства общественного здоровья (ANSP).

Подготовка

По данным Кутасевич, к началу учебного года из 131 детского сада не готово к открытию лишь одно заведение.

"Один детский сад еще не получил согласия на открытие. По нему будет решен вопрос на следующем заседании. Это ясли. И они пока не входят в возрастную категорию, по которым разрешили открытие. Первыми откроются старшие группы, а затем с 7 сентября пойдут в детские сады группы детей 4-6 лет", - отметила вице-примар.

Также она предложила на мунсовете составить программу работы дошкольных учебных заведений не с 7.00 до 15.00, а так, как посчитает нужным администрация каждого заведения.

ANSA и ANSP положительно оценили подготовку 145 из 148 школ и лицеев из муниципия. Готовность еще трех школ из пригорода столицы оценят в ближайшее время.

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Кутасевич подчеркнула, что если у одного из детей в школе или детском саду подтвердят COVID-19, то этот класс или группа будут закрыты на карантин и перейдут на дистанционное обучение.

"Это не просто и нам тоже не нравится, но нужно принимать решение. Если будет понимание и конструктивный диалог, то мы сможем выйти из этой ситуации. Есть три рекомендуемых варианта организации образовательного процесса. Не исключаем, что нам придется срочно вмешаться в ситуацию в той или иной школе. Если будет необходимость, вернемся к режиму онлайн обучения", - добавила Кутасевич.

Она пояснила, что в первую неделю занятий учеников не будут кормить в столовых. Лишь позже учебные заведения будут получать запакованную еду навынос.

Работа столовых

"Столовые обеспечены дезинфектантами, персонал снабжен защитным оборудованием. Все меры обеспечены. Кормить учеников начнем с 7 сентября, дети будут получать еду в пакете, а кушать в другом, специально подготовленном помещении. ВОЗ объяснили, что еда безопасна, важно избегать столпотворений", - рассказал на заседании представитель столичного управления пищевой безопасности Евгений Страйста.

Он также рассказал, что в 20 образовательных учреждениях взяли пробы питьевой воды, и из них четыре не соответствовали микробиологическим стандартам. После того как руководство этих заведений примет нужные меры, пробы возьмут повторно.

Затраты

Для обеспечения детских садов дезинфектантами и другими защитными средствами муниципалитет выделил 10,8 миллионов леев, для школ и лицеев - 15 миллионов леев.

В то же время Кутасевич обратила внимание на нехватку 600 дидактических кадров во всех учебных заведениях, из них половина требуются в детские сады.

"В каждом заведении использовали внутренние резервы. Перераспределили средства на покупку защитных средств и медикаментов. По нашим подсчетам, на одного ребенка нужно порядка 240 литров жидкого мыла, но по необходимости будут выделять дополнительные средства. С родителей не будут просить денег на эти нужды", - объяснила вице-примар.

Всего в Кишиневе более 120 учеников. На данный момент в столице подтвердили 15 125 случаев заражения COVID-19.

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