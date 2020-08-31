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Ион Чебан

Чебан готов взять на себя ответственность за открытие учебных заведений

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200831/31496423/ceban-gotov-vzyat-na-sebya-otvetstvennost-za-otkrytie-uchebnykh-zavedeniy.html

Пока муниципальные советники сомневаются, стоит ли открывать детские сады и школы с 1 сентября, примар выразил готовность открыть их под свою ответственность.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik.  В муниципальном совете Кишинева обсудили готовность школ и детских садов к полноценному открытию в условиях пандемии.

Как безопасно добраться до школы или детского сада!
Facebook / Ion Ceban
Как безопасно добраться до школы или детского сада в условиях COVID-19

Муниципальные советники не могли прийти единому мнению по поводу того, стоит ли детям в обязательном порядке посещать занятия в учебных классах. 

Возмущенный такой позицией городских избранников, примар Кишинева Ион Чебан заявил, что готов открыть учебные заведения под свою личную ответственность. 

"Муниципальные советники высказываются против открытия с 1 сентября детских садов и школ, мотивируя этот тем, что они "не желают брать на себя такую ответственность". И поэтому я намерен лично взять ее на себя, за открытие этих заведений с завтрашнего дня", - отметил Чебан. 

По его словам, во всех этих учебных заведениях созданы все условия для возвращения на учебу.

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