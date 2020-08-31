Чебан готов взять на себя ответственность за открытие учебных заведений

Пока муниципальные советники сомневаются, стоит ли открывать детские сады и школы с 1 сентября, примар выразил готовность открыть их под свою ответственность.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В муниципальном совете Кишинева обсудили готовность школ и детских садов к полноценному открытию в условиях пандемии.

Муниципальные советники не могли прийти единому мнению по поводу того, стоит ли детям в обязательном порядке посещать занятия в учебных классах.

Возмущенный такой позицией городских избранников, примар Кишинева Ион Чебан заявил, что готов открыть учебные заведения под свою личную ответственность.

"Муниципальные советники высказываются против открытия с 1 сентября детских садов и школ, мотивируя этот тем, что они "не желают брать на себя такую ответственность". И поэтому я намерен лично взять ее на себя, за открытие этих заведений с завтрашнего дня", - отметил Чебан.

По его словам, во всех этих учебных заведениях созданы все условия для возвращения на учебу.

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