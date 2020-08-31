Минздрав: в Молдове зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 220 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Зарегистрировано три эпизода импорта инфекции - по одному из Румынии, Египта и Италии. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 36 920, из которых в активной форме - 10 204.

За минувшие 24 часа проведены 1253 теста, из них первичных 1 115.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 9 медработников: среди них - 1 врач и 8 медсестер.

В тяжелом состоянии находятся 542 пациента (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 368 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 25 872 человека.

Зафиксированы еще три летальных исхода. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 995.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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