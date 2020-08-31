На карантинном расстоянии: в Приднестровье завершился международный пленэр

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - Sputnik. В Приднестровье состоялся шестой Международный художественный симпозиум "Тирас-пленэр". Прошел он по-особенному, в духе времени, когда все происходит на дистанции и через интернет. Впрочем, коррективы, которые привнесла пандемия, прочувствовали на себе только участники из других стран, когда вынуждены были сидеть на удалёнке, дискутируя и делясь своими наработками с коллегами по интернету. А местные, приднестровские художники, как и в былые времена, по традиции, выходили писать картины на природу - лишь общение между ними происходило на карантинном расстоянии.
Приднестровский художник Сергей Панов – постоянный участник пленэра. Он рассказал, что раньше пленэр базировался в селе Меренешты Слободзейского района, в предыдущем году в Тирасполе, в нынешнем он переместился в город Бендеры. По обычаю, бок о бок участвуют в симпозиуме как известные и состоявшиеся мастера, так и делающие только первые шаги в изобразительном искусстве.
"В этом году был первый выпуск Приднестровского госинститута искусств, который создали слиянием высшего музыкального колледжа и бендерского художественного училища. И ребята-выпускники присоединились к нам на симпозиуме", - пояснил Панов.
"Все пленэры в Приднестровье были удивительно радушные и комфортные для художников. Они были плодотворные. Наверное, потому что их организовывали действующие художники - мои друзья и коллеги - Сергей Панов, Игорь Мосийчук, Павел Китаев", - отметил он.
Художник посетовал на то, что впервые приходится участвовать в пленэре онлайн, и он предпочитает общение вживую.
После окончания симпозиума работы, созданные во время пленэра, будут выставлены широкой публике в залах Приднестровского государственного художественного музея.
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