На карантинном расстоянии: в Приднестровье завершился международный пленэр

Международный художественный симпозиум "Тирас-пленэр" проводился в шестой раз. Больше всего не повезло международным участникам, которым пришлось общаться со своими коллегами из Приднестровья онлайн.

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - Sputnik. В Приднестровье состоялся шестой Международный художественный симпозиум "Тирас-пленэр". Прошел он по-особенному, в духе времени, когда все происходит на дистанции и через интернет. Впрочем, коррективы, которые привнесла пандемия, прочувствовали на себе только участники из других стран, когда вынуждены были сидеть на удалёнке, дискутируя и делясь своими наработками с коллегами по интернету. А местные, приднестровские художники, как и в былые времена, по традиции, выходили писать картины на природу - лишь общение между ними происходило на карантинном расстоянии.

В симпозиуме-пленэре традиционно участвуют живописцы, графики, мастера скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Художники пишут картины на натуре. Благо приднестровский край щедр на живописные пейзажи. После они делятся своими навыками, обсуждают созданные работы либо зарисовки, сделанные для будущих произведений. Это своеобразная творческая лаборатория, где каждому, даже маститому художнику, есть что почерпнуть для себя, и каждому, даже только начинающему свой творческий путь, есть чем поделиться.

Приднестровский художник Сергей Панов – постоянный участник пленэра. Он рассказал, что раньше пленэр базировался в селе Меренешты Слободзейского района, в предыдущем году в Тирасполе, в нынешнем он переместился в город Бендеры. По обычаю, бок о бок участвуют в симпозиуме как известные и состоявшиеся мастера, так и делающие только первые шаги в изобразительном искусстве.

"В этом году был первый выпуск Приднестровского госинститута искусств, который создали слиянием высшего музыкального колледжа и бендерского художественного училища. И ребята-выпускники присоединились к нам на симпозиуме", - пояснил Панов.

Украинский художник Дмитрий Жижин также является постоянным гостем симпозиума и говорит, что любит приезжать в Приднестровье на пленэры.

"Все пленэры в Приднестровье были удивительно радушные и комфортные для художников. Они были плодотворные. Наверное, потому что их организовывали действующие художники - мои друзья и коллеги - Сергей Панов, Игорь Мосийчук, Павел Китаев", - отметил он.

Художник посетовал на то, что впервые приходится участвовать в пленэре онлайн, и он предпочитает общение вживую.

После окончания симпозиума работы, созданные во время пленэра, будут выставлены широкой публике в залах Приднестровского государственного художественного музея.

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