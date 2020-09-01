Выборы президента Молдовы: сколько времени отведено на регистрацию кандидатов

С началом осени в республике стартуют сразу несколько электоральных процессов, связанных с проведением президентских выборов.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. С 1 сентября начинается подача документов для регистрации кандидатов на выборы президента Молдовы по графику, установленному постановлением Центральной избирательной комиссии. Сделать это можно будет до 1 октября включительно.

Также со вторника ЦИК принимает заявки на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов на пост главы государства.

"Инициативная группа формируется во время собрания, на котором выражается поддержка кандидату на пост главы государства, а также утверждается список членов этой группы", - пояснили в ЦИК.

Выборы президента Молдовы: республика вступила в избирательный период>>>

Состав инициативной группы - не менее 25 и не более 100 человек. Она может поддерживать только одного кандидата в президенты, а один человек не может состоять в нескольких инициативных группах.

Ведомство рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в Центризбиркоме.

Политформирований, которые могут предложить своих выдвиженцев для участия в электоральной гонке, насчитывается 48.

© Photo : Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova Список партий, который могут выдвинуть своего кандидата на президентских выборов

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova