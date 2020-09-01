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Урна для голосования. Архивное фото

Выборы президента Молдовы: сколько времени отведено на регистрацию кандидатов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200901/31501223/vybory-prezidenta-moldova-skolko-vremeni-otvedeno-na-registratsiyu-kandidatov.html

С началом осени в республике стартуют сразу несколько электоральных процессов, связанных с проведением президентских выборов.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. С 1 сентября начинается подача документов для регистрации кандидатов на выборы президента Молдовы по графику, установленному постановлением Центральной избирательной комиссии. Сделать это можно будет до 1 октября включительно.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Также со вторника ЦИК принимает заявки на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов на пост главы государства. 

"Инициативная группа формируется во время собрания, на котором выражается поддержка кандидату на пост главы государства, а также утверждается список членов этой группы", - пояснили в ЦИК. 

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Состав инициативной группы - не менее 25 и не более 100 человек. Она может поддерживать только одного кандидата в президенты, а один человек не может состоять в нескольких инициативных группах.

Пакет гречки.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Ведомство рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в Центризбиркоме.

Политформирований, которые могут предложить своих выдвиженцев для участия в электоральной гонке, насчитывается 48.

partidele politice în drept să-și înainteze candidatul la alegerile prezidențiale
© Photo : Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Список партий, который могут выдвинуть своего кандидата на президентских выборов
 

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)

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