Власти Молдовы поздравили жителей страны с началом нового учебного года

Образовательные учреждения в Молдове открыли свои двери для учащихся 1 сентября. Власти республики подчеркивают, что учебный процесс должен быть организован в безопасных условиях.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Руководство Молдовы поздравило учащихся и их родителей, а также педагогов с началом нового учебного года.

Президент республики Игорь Додон отметил, что впервые у школьников была возможность радоваться столь длинным каникулам, которые еще больше усилили их желание учиться и, особенно, поскорее вернуться в свои учебные заведения, встретиться с одноклассниками и преподавателями.

"Как всем нам известно, пандемия вмешалась в естественный ход вещей, вследствие чего в этом учебном году нам придется пересмотреть привычную систему обучения и принять альтернативный и, что очень важно, временный вариант осуществления образовательного процесса", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

По его словам, дистанционные уроки - новые инструменты обучения с помощью технологических средств - это всего лишь вариант в сложном учебно-воспитательном процессе, который не исключает такие качества, как усердие, любознательность и стремление к познанию.

"Уверен, что каждый член нашего общества, у которого есть ребенок-школьник, осознал в большей степени, чем до пандемии, роль и важность профессии педагога. Никакие передовые технологии, ни один ультрасовременный гаджет не сможет заменить учителей, которые с сегодняшнего дня пополняют ряды тех, кто находится на "передовой" борьбы с коронавирусом", - отметил Додон.

Как считает президент, независимо от условий, одно остается несомненным - школа должна развиваться и выполнять возложенную на нее благородную и чрезвычайно ответственную миссию. "Желаю всем здоровья и настойчивости в достижении поставленных целей. Уверен, что мы сможем противостоять всем вызовам, и что 2020-2021 учебный год будет годом замечательных результатов и интересных, захватывающих и запоминающихся мероприятий. В добрый час", - заключил Додон.

Самые необычные каникулы и учебный год 2020-2021

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила необычность прошедших летних каникул и нового учебного года.

"Власти, администрации средних школ, гимназий, детских садов приложили огромные усилия для того, чтобы очень тщательно адаптировать образовательный процесс к сегодняшним требованиям общественного здравоохранения", - сказала председатель законодательного органа.

По ее словам, даже если эти правила кажутся чрезвычайно жесткими, они составлены таким образом, чтобы дети и педагоги были в безопасности, а занятия проводились максимально в соответствии с классическими образовательными стандартами.

"С началом нового учебного года вы ждете советов и поддержки от представителей власти. Это естественно, раз вы доверили нам ответственность за ситуацию в стране. В связи с этим хочу подчеркнуть следующее. Уважаемые педагоги, вам придется приложить самые серьезные усилия в начале учебного года", - отметила Гречаная.

Спикер парламента обратила внимание, что власти в то же время обязуются быть ближе к преподавателям, чем когда-либо прежде, разделять их заботы и обязанности, мотивировать педагогов в соответствии с исключительными заслугами и усилиями.

"Дорогие родители, я испытываю те же эмоции, что и вы, и уверяю вас, что в наших общих интересах, чтобы дети были защищены, образованы и были в хорошем настроении. Они все, что есть у нас на земле. Дорогие дети и подростки, школа - важная часть жизни. Даже если процесс изменился, образование остается необходимым для успеха в будущем. Желаю вам в новом учебном году успехов и крепкого здоровья. Мы, взрослые, продолжаем работать над улучшением условий, чтобы школьные годы были для вас полезными и оставили прекрасные воспоминания", - заключила Гречаная.

Необходимость обеспечения безопасности детей и молодежи

Молдавский премьер Ион Кику отметил, что 1 сентября - это символическое начало для тех, кто идет в первый класс, и естественное продолжение приоритетов, занятий и достижений для всех желающих получать знания.

"Как и другие праздники, День знаний в этом году мы отмечаем иначе. Мы хотим, чтобы процесс обучения проходил в безопасности, потому что, к сожалению, перед обществом появляются новые вызовы. В Молдове необходимо обеспечить соответствующие условия для защиты здоровья детей и молодежи", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что школьникам и студентам нужно продолжать учиться. "Призываю вас быть благодарными своим учителям, быть открытыми, потому что в какой-то момент вам придется передать полученные знания и опыт", - добавил Кику.

Процесс образования в молдавской столице

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан также отметил, что всех ждет очень непростой новый учебный год.

"Угроза коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры внесли свои коррективы в образовательный процесс. Сегодня его безусловный приоритет - безопасность детей и строгое соблюдение всех санитарных требований. Хочу заверить, что в этом отношении была проделана огромная работа, и все учебные заведения столицы обеспечены средствами защиты и профилактики от коронавируса", - написал Чебан на своей странице в соцсети.

"Огромным подспорьем для школьников в условиях пандемии является уникальный муниципальный проект "Онлайн образование". Это виртуальная учебная платформа, где выложены тысячи видеоуроков на государственном и русском языках для учащихся I-XII классов. Сегодня мы вынуждены быть гибкими и приспосабливаться к новым реалиям", - добавил Чебан.

По его словам, столичное управление образования, работая в тесном взаимодействии с Минздравом, будет оперативно реагировать на все рекомендации медиков.

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