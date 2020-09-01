15:43 02 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD16.65
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
Школа. Архивное фото

Здравствуй, школа: сколько учебных заведений не открыли свои двери 1 сентября

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1836)
255 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/15/31380459.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200901/31502297/zdravstvuy-shkola-skolko-uchebnykh-zavedeniy-ne-otkryli-svoi-dveri-1-sentyabrya.html

В этом году в республике впервые не организованы торжественные линейки по случаю нового учебного года.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что 1 сентября из 1252 школ в республике физически не открылись только 19, но они работают дистанционно. Об этом он сообщил во вторник по итогам совместного заседания с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"С сегодняшнего дня в Молдове возобновился образовательный процесс. Из 1252 школ в республике физически не открылись только 19, но они работают дистанционно. То есть все школы возобновили работу. Дети возвращаются в школы и детские сады. Благодарю учителей, от которых зависит будущее наших детей. Мы проходим через непростой период. Впервые 1 сентября у нас нет линеек, посвященных "Первому звонку". Надеюсь, мы преодолеем как можно быстрее период пандемии коронавируса нового типа", - сказал Додон.

Подготовка класса к новому учебному году
© Sputnik / Mihai Caraus.
Как посещать школу в условиях COVID-19: памятка для родителей и учащихся
С 11 марта в Молдове были приостановлены занятия в образовательных учреждениях. Затем власти приняли решение перевести обучение в онлайн-формат. Учебные заведения в то же время оставались закрытыми в период действия чрезвычайного положения, затем эту меру сохранили и дальше, когда ЧП ввели в области здравоохранения.

Лишь в конце лета власти приняли решение, что образовательный процесс в учебных заведениях возобновится с 1 сентября. Каждое образовательное учреждение должно было самостоятельно выбрать модель, по которой деятельность будет возобновлена. При этом, обязательно, чтобы все соблюдали правила противоэпидемической безопасности.

Власти Молдовы поздравили жителей страны с началом нового учебного года>>>

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1836)

По теме

Санитайзеры - детям: в молдавские детсады и школы поступят дезинфектанты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его называли Екатерининский в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали
1 сентября в странах постсоветского пространства: как прошел День знаний в условиях пандемии
Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться