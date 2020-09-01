Здравствуй, школа: сколько учебных заведений не открыли свои двери 1 сентября

В этом году в республике впервые не организованы торжественные линейки по случаю нового учебного года.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что 1 сентября из 1252 школ в республике физически не открылись только 19, но они работают дистанционно. Об этом он сообщил во вторник по итогам совместного заседания с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"С сегодняшнего дня в Молдове возобновился образовательный процесс. Из 1252 школ в республике физически не открылись только 19, но они работают дистанционно. То есть все школы возобновили работу. Дети возвращаются в школы и детские сады. Благодарю учителей, от которых зависит будущее наших детей. Мы проходим через непростой период. Впервые 1 сентября у нас нет линеек, посвященных "Первому звонку". Надеюсь, мы преодолеем как можно быстрее период пандемии коронавируса нового типа", - сказал Додон.

С 11 марта в Молдове были приостановлены занятия в образовательных учреждениях. Затем власти приняли решение перевести обучение в онлайн-формат. Учебные заведения в то же время оставались закрытыми в период действия чрезвычайного положения, затем эту меру сохранили и дальше, когда ЧП ввели в области здравоохранения.

Лишь в конце лета власти приняли решение, что образовательный процесс в учебных заведениях возобновится с 1 сентября. Каждое образовательное учреждение должно было самостоятельно выбрать модель, по которой деятельность будет возобновлена. При этом, обязательно, чтобы все соблюдали правила противоэпидемической безопасности.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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