Президент Молдовы рассказал, что изменилось в стране с 1 сентября

Глава государства детально рассказал, какие изменения ждут жителей республики с начала осени, а также подробно остановился на вопросах, связанных с выборами 1 ноября, работой парламента и правительства.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что изменилось в стране с 1 сентября.

Образовательный процесс

По словам главы государства, с начала осени возобновился учебный процесс во всех образовательных учреждениях страны.

"С сегодняшнего дня в Молдове возобновился образовательный процесс. Из 1252 школ в республике физически не открылись только 19, но они работают дистанционно", - отметил глава государства.

Повышение зарплат

"С сегодняшнего дня на 30% увеличились зарплаты медработников. Это первый этап. Изменения коснулись свыше 40 тысяч человек, в том числе врачей и медсестер", - сообщил Додон.

На втором этапе – 1 января 2021-го– ожидается повышение еще на 30%, а в течение следующего года – еще на 40%.

Додон отметил, что удвоение зарплат должно быть произведено и в сфере образования. "Скорее всего, с такой инициативой мы выступим, чтобы она была утверждена и внедрена на протяжении следующего года", - отметил президент.

Кому не надо придерживаться самоизоляции

По словам Додона, с 1 сентября граждане Молдовы, возвращающиеся из стран, которые не входят в "красные зоны" (с повышенным риском распространения COVID-19), могут не придерживаться обязательной самоизоляции.

"Список стран, входящих в "красные зоны", утверждается Минздравом еженедельно. С сегодняшнего дня, прибывая из государств, где у нас большая диаспора, таких как Россия, Италия, Греция, Турция, не надо уходить на самоизоляцию. К сожалению, в "красной зоне" остаются наши соседи – Украина и Румыния. Но посмотрим на динамику там", - сказал Додон.

Выборы президента - 2020

Глава государства отметил, что с 1 сентября начинаются электоральные процессы, связанные с выборами президента. "С 1 по 11 сентября кандидаты на пост главы государства могут инициировать создание инициативных групп для сбора подписей. Обращаюсь ко всем кандидатов, которые хотят включиться в гонку за пост президента Молдовы, призываю вас к корректности. Власти обеспечат демократический, прозрачный процесс президентских выборов", - подчеркнул глава государства.

Он также призвал партнеров по развитию с Запада и Востока делегировать наблюдателей на выборы 1 ноября.

"Для нас очень важен этот электоральный процесс. Мы сделаем все возможное, чтобы эти выборы соответствовали международным стандартам", - подчеркнул Додон.

Возобновлена работа парламента Молдовы

"Вероятнее всего на следующей неделе или через неделю будет созвано постоянное бюро, чтобы определить дату первого заседания парламента", - сообщил президент.

По словам Додона, скорее всего, во вторник состоится заседание руководства партий, входящих в коалицию (ПСРМ и ДПМ), чтобы определить дальнейшие шаги.

"В качестве президента продолжаю придерживаться мнения, что парламент нынешнего созыва должен быть распущен и необходимо организовать досрочные выборы в законодательный орган как можно быстрее. Как запустить этот процесс, чтобы у следующего президента после инаугурации не было другого пути, кроме как распустить парламент? Предложим законные меры по запуску этого процесса", - отметил Додон.

Работа правительства

На этой неделе состоится заседание кабмина, на котором будут рассмотрены проекты, касающиеся поддержки аграриев (возмещения НДС и ставок по кредитам, взятых ранее). Все это было одобрено МФВ, сообщил Додон.

"Есть целый пакет законов для продвижения по меморандуму с МВФ. На этой неделе правительство соберется на заседание, утвердит их и передаст в парламент", - отметил президент.

По его словам, на данный момент кабмин справляется с ситуацией и обеспечивает все социальные выплаты. Поступления в бюджет в сравнении с августом прошлом года выросли, несмотря на пандемию COVID-19, засуху и кризис.

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