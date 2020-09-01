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ЦИК

Выборы президента - 2020: первые потенциальные кандидаты подали документы в ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)
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https://ru.sputnik.md/society/20200901/31503031/vybory-prezidenta-2020-pervye-potentsialnye-kandidaty-podali-dokumenty-cec.html

Инициативные группы в поддержку кандидатов на выборы президента должны собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц страны.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Молдове во вторник началась подача документов в Центризбирком для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента республики.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Самым первым в ЦИК пришел либерал-демократ Тудор Делиу (которого ЛДПМ выдвинули на пост главы государства), а следом за ним – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (который также намерен побороться за пост президента).

По словам Делиу, он надеется, что либерал-демократам удастся собрать необходимое число подписей в его поддержку.

"Подал документы для регистрации инициативной группы. Как и у любого нормального человека, у меня есть эмоции, когда вовлекаешься в процесс, важный, как для себя, так и для страны", - сказал бывший лидер ЛДПМ.

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Усатый заявил, что испытывает эмоции, потому что впервые выразил намерение баллотироваться на пост президента.

"Надеюсь, что кампания будет чистой, что кандидаты будут уважать друг друга", - сказал глава "Нашей партии".

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщили в ЦИК, инициативная группа формируется во время собрания, на котором выражается поддержка кандидату на пост главы государства, а также утверждается список членов этой группы.

Состав инициативной группы - не менее 25 и не более 100 человек. Она может поддерживать только одного кандидата в президенты, а один человек не может состоять в нескольких инициативных группах.

Ведомство рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

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"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили в Центризбиркоме.

Политформирований, которые могут предложить своих выдвиженцев для участия в электоральной гонке, насчитывается 48.

partidele politice în drept să-și înainteze candidatul la alegerile prezidențiale
© Photo : Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Список партий, который могут выдвинуть своего кандидата на президентских выборов

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)

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