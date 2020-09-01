Обыски в Кишиневе: дело связано с незаконной продажей мест под захоронения

Под подозрение правоохранительных органов попали сотрудники "Комбината ритуальных услуг", а также администрации самого крупного кладбища в Европе – "Святого Лазаря".

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Десятки обысков проходят в Кишиневе во вторник. Спецоперация связана с уголовным делом, по которому проходят сотрудники муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг". Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Обыски проходят по 22 адресам в рамках уголовного дела, открытого по факту активной и пассивной коррупции, а также мошенничеству, совершенных группой лиц, сотрудниками муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг", - сообщили в НАЦ.

Под подозрение следственных органов попала администрация самого крупного кладбища в Европе – "Святого Лазаря".

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что служащие получали незаконный доход от продажи мест для захоронения усопших и брони мест на кладбище.

Об итогах обысков и о задержаниях в НАЦ пообещали сообщить позже.

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