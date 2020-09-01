Педагог рассказал, в чем плюсы и минусы дистанционного обучения в Молдове

Прошлый учебный год выдался сложным как для преподавателей, так и учеников. Впервые в истории Молдовы учебный процесс был реализован в онлайн-формате. Какие уроки преподнес этот период, в чем преимущества и недостатки дистанционного обучения, рассказала педагог.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Весной, в условиях чрезвычайного положения, все учащиеся были переведены на удаленный процесс обучения. Занятия проходили с использованием различных веб-приложений, в том числе Zoom, Viber, E-class.

Подобные новшества и уроки на расстоянии стали настоящим испытанием как для педагогов, так и для детей.

"Это был сложный год. С 11 марта мы проводили занятия в онлайн-формате. Весь день, с утра до позднего вечера, я находилась у компьютера, чтобы постоянно оставаться на связи с моими учениками. Кто-то присылал домашние задание раньше, кто-то после 7 вечера, и их приходилось проверять. Мы были полностью привязаны к компьютеру, не хватало движения: все это довольно утомительно", – рассказала Sputnik Молдова преподаватель истории с почти 30-летним стажем Вероника Пырля-Коноваль.

© Sputnik / Osmatesco Вероника Пырля-Коноваль

Педагог отметила, что, несмотря на сложности, всем участникам образовательного процесса удалось адаптироваться к новым реалиям и успешно завершить учебный год. Это стало возможным благодаря поддержке властей и общим усилиям педагогов, родителей и учеников.

"Представители Минобразования держали ситуацию под контролем и постоянно поддерживали связь с учебными заведениями, предоставляя всю необходимую информацию для проведения занятий и экзаменов", – подчеркнула Пырля-Коноваль.

Она добавила, что в этот период многие преподаватели смогли усовершенствовать свои навыки в сфере информационных технологий, а школьники научились пользоваться компьютерами более рациональным способом.

"Дети стали более ответственными. Не у всех был постоянный доступ в интернет: в некоторых семьях - несколько детей и всего один компьютер. Но они выкручивались: находили различные способы, чтобы переслать домашние задания, ходили к соседям, искали разные возможности. Это стало настоящим жизненным уроком для них: как находить выход в сложной ситуации. Мы, учителя, были терпеливыми и постоянно оставались с учениками на связи, чтобы помочь и направить их в этой непростой ситуации", – пояснила собеседница.

Педагог считает, что Молдова пока не готова к полному переходу на дистанционное обучение, оно может быть уместно только в кризисных ситуациях. Традиционное образование с постоянным контактом между учителем и учеником пока остается основной формой обучения в нашей стране.

Образовательный процесс в учебных заведениях Молдовы возобновился 1 сентября. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что из 1252 школ в республике физически не открылись только 19, но они работают дистанционно.

Каждое образовательное учреждение должно было самостоятельно выбрать модель проведения занятий. При этом соблюдение правил противоэпидемической безопасности является обязательным.

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