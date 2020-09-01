Дело о торговле участками под могилы в Кишиневе: проведены первые задержания

В Антикоррупционном центре рассказали первые подробности обысков, которые проводятся в Кишиневе по 22 адресам.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Предварительные итоги обысков по делу о торговле участками под могилы в Кишиневе: задержаны четверо человек, среди которых администратор, его заместитель, бухгалтер и рабочий кладбища "Святого Лазаря" мунпредприятия "Комбинат ритуальных услуг". Об этом сообщили во вторник в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

"Их должны доставить в НАЦ", - сообщили в структуре.

Как отметили в ведомстве, служащие подозреваются в том, что якобы получали от людей, которые должны были похоронить своих родственников, дополнительные деньги помимо государственной пошлины. При этом, как пояснили в НАЦ, эти суммы были огромными. Расследуются и факты предполагаемого получения взяток при бронировании на неограниченный срок мест для захоронения.

Обыски проводятся во вторник по 22 адресам в рамках уголовного дела, открытого по факту активной и пассивной коррупции, а также мошенничеству, совершенных группой лиц, сотрудниками муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг", а именно администрации самого крупного кладбища в Европе – "Святого Лазаря".

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