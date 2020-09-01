15:44 02 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD16.65
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
Национальный антикоррупционный центр

Дело о торговле участками под могилы в Кишиневе: проведены первые задержания

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Обыски в Молдове (126)
311 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200901/31504183/delo-torgovlea-uchastkami-pod-mogily-chisinau-proizvedeny-pervye-zaderzhaniya.html

В Антикоррупционном центре рассказали первые подробности обысков, которые проводятся в Кишиневе по 22 адресам.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Предварительные итоги обысков по делу о торговле участками под могилы в Кишиневе: задержаны четверо человек, среди которых администратор, его заместитель, бухгалтер и рабочий кладбища "Святого Лазаря" мунпредприятия "Комбинат ритуальных услуг". Об этом сообщили во вторник в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

"Их должны доставить в НАЦ", - сообщили в структуре.

Бригада полиции специального назначения Fulger. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыски в Кишиневе: дело связано с незаконной продажей мест под захоронения
Как отметили в ведомстве, служащие подозреваются в том, что якобы получали от людей, которые должны были похоронить своих родственников, дополнительные деньги помимо государственной пошлины. При этом, как пояснили в НАЦ, эти суммы были огромными. Расследуются и факты предполагаемого получения взяток при бронировании на неограниченный срок мест для захоронения.

Обыски проводятся во вторник по 22 адресам в рамках уголовного дела, открытого по факту активной и пассивной коррупции, а также мошенничеству, совершенных группой лиц, сотрудниками муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг", а именно администрации самого крупного кладбища в Европе – "Святого Лазаря".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Обыски в Молдове (126)

По теме

Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его называли Екатерининский в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали
1 сентября в странах постсоветского пространства: как прошел День знаний в условиях пандемии
Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться