Примар Кишинева прокомментировал обыски в столице

Глава кишиневской администрации обратил внимание на то, что каждый должен ответить по закону за свои действия.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан прокомментировал проведение обысков, которые связаны с делом о торговле участками под могилы в Кишиневе.

"Я всегда заявлял, что как примар, буду вести борьбу с коррупцией, и даже призвал лично информировать меня о случаях получения или вымогательства взяток со стороны муниципальных служащих. Сегодня в этом подозреваются работники кладбища "Святого Лазаря" в Кишиневе, в его административном здании был проведен обыск сотрудниками НАЦ", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, служащие подозреваются в получении незаконных доходов за счет продажи и брони мест для захоронений.

"Если вина будет доказана, эти люди ответят по всей строгости закона", - подчеркнул примар.

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Обыски проводятся во вторник по 22 адресам в рамках уголовного дела, открытого по факту активной и пассивной коррупции, а также мошенничеству, совершенных группой лиц, сотрудниками муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг", а именно администрации самого крупного кладбища в Европе – "Святого Лазаря". На данный момент задержаны четверо человек, среди которых администратор, его заместитель, бухгалтер и рабочий кладбища "Святого Лазаря".

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