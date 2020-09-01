Учебный год начался в школах Приднестровья с преподаванием на латинской графике

ТИРАСПОЛЬ, 1 сен – Sputnik. Бюро по реинтеграции Молдовы сообщило о том, что в Приднестровье в восьми школах с румынским языком обучения 1 сентября начался новый учебный год, а сотрудники Бюро и представители Миссии ОБСЕ в Молдове контролировали процесс пересечения административной границы учениками и педагогами. Все учащиеся и преподаватели имели при себе ученические билеты, служебные пропуска, подтверждения образовательных учреждений.

"Эти восемь учебных заведений с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе находятся в ведении Министерства образования, культуры и исследований и следуют образовательной программе, аналогичной учебным заведениям на правом берегу Днестра", - отметили в Бюро.

До начала учебного года Бюро совместно с Минобразования поддерживало постоянную связь с директорами школ, а министерство кроме того проводило обучение учителей по вопросам соблюдения эпидемиологических условий, поддерживая контакты с администрациями образовательных учреждений.

"В условиях пандемических вызовов обучение было возобновлено исходя из моделей, предложенных Министерством образования, культуры и исследований, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", - пояснили в Бюро.

До 1 сентября ведомство также способствовало передаче этим школам учебников, материалов и средств гигиены.

По данным Бюро по реинтеграции, в восьми вышеназванных школах обучаются более 1600 учеников и преподают свыше 400 учителей.

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