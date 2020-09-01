Для участия в выборах президента Молдовы зарегистрирован избирательный блок

В избирательный блок вошли четыре политформирования - это первый блок, зарегистрированный для участия в выборах главы государства.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на заседании 1 сентября избирательный блок UNIREA для участия в президентских выборах 1 ноября.

"Блок состоит из политических партий: Либеральная партия, Национал-либеральная партия, Политическая партия "Народная румынская партия" и Партия "Союз спасения Бессарабии" (UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA)", - сообщили в Центризбиркоме.

Согласно процедуре, был также зарегистрирован символ электорального блока.

Ранее в ЦИК сообщали, что 48 политформирований могут выдвинуть своего кандидата на президентских выборах. Таким образом, после регистрации избирательного блока кандидата от партии могут выдвинуть 44 политформирования.

Согласно Кодексу о выборах, "выдвижение кандидатов осуществляется в течение 15 дней со дня образования избирательного блока, а если избирательный блок образован до начала избирательного периода, – в течение 15 дней после начала избирательного периода".

Подача документов в Центризбирком для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента республики началась во вторник. Самым первым в ЦИК пришел либерал-демократ Тудор Делиу (которого ЛДПМ выдвинули на пост главы государства), а следом за ним – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (который также намерен побороться за пост президента). Также подал документы глава Партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе.

Как сообщили в ЦИК, инициативная группа формируется во время собрания, на котором выражается поддержка кандидату на пост главы государства, а также утверждается список членов этой группы.

Состав инициативной группы - не менее 25 и не более 100 человек. Она может поддерживать только одного кандидата в президенты, а один человек не может состоять в нескольких инициативных группах.

Ведомство рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

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"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили в Центризбиркоме.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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