Новый учебный год в Молдове: как проходит обучение в школах, детсадах и вузах

Глава Минобразования внес уточнения по поводу работы учебных заведений республики: некоторые учащиеся в течение двух недель будут получать знания дистанционно.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Молдове 1 сентября из 1252 школ физически не открылись только 19, из которых 11 находятся в карантине. Об этом заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров на брифинге во вторник.

По его словам, министерство концентрируется не четырех приоритетах в этом учебном году: защита здоровья учащихся, педагогического состава и сотрудников учебных заведений; развитие духа общения и информирования из безопасных источников среди школьников, студентов, преподавателей и родителей; развитие цифрового образования; вовлечение в образовательный процесс всех детей с особыми потребностями.

"Открылись 1233 образовательных учреждений. Не открылись физически - 19, из которых 11 находятся в карантине, а остальные восемь по другим причинам, связанным частично с тем, что не соответствуют требованиям Национального агенства общественного здоровья. Уточняем, что они будут физически открыты после 7 или 11 сентября", - отметил Шаров.

Какие модели обучения выбрали школы:

100-процентное присутствие учеников в образовательных учреждениях - 800 учреждений; обучение по сменам - 105; комбинированное обучение (определенные дни в классе, а другие дистанционно) - три образовательных учреждения; обучение в группах - половина в классе, половина - дистанционно - шесть; обучение по неделям - пять; онлайн-обучение - 19 (это временная модель тех заведений, которые находятся в карантине); смешанная модель обучение (с 1-6 пункты) - 314 заведений.

Работа детсадов

По данным Минобразования, из 1398 общественных детсадов решение о возобновлении работы приняли учредители - 404.

"А 994 должны получить разрешение на открытие. Сейчас в этих заведениях продолжается взаимодействие с родителями и детьми дистанционно. Информация по поводу количества детсадов довольно быстро меняется", - сказал Шаров.

Министр пояснил, что программу работы дошкольных образовательных учреждений установит администрация этих заведений, скоординировав это с учредителем, властями на местном уровне. При этом необходимо выполнить меры по снижению рисков распространения коронавируса, выделить достаточное время для проветривания помещений, санобработки и уборки поверхностей, игрушек и принадлежностей. Также рекомендуется, по его словам, чтобы ребенка приводил из сада один и тот же человек старше 16 лет.

Глава Минобразования отметил, что родители не обязаны сдавать деньги на покупку дезинфектантов.

Обучение в профтехучилищах

Министр сообщил, что из 91 образовательного учреждения 27 учреждений выбрали первую модель обучения (100% присутствие учеников в образовательных), а 32 - онлайн-обучение.

"В первые две недели профессионально-технические образовательные учреждения будут работать в онлайн-режиме", - сказал Шаров.

Какие модели обучения выбрали профтехучилища:

100-процентное присутствие учеников в образовательных учреждениях - 27 учреждений; обучение по сменам - 14; комбинированное обучение (определенные дни в классе, а другие дистанционно) - четыре образовательных учреждения; обучение по чередованию - семь; гибридное обучение - пять; онлайн-обучение - 32 учреждения из Кишинева (это временная модель в течение двух недель); смешанная модель обучение ( с 1-6 пункты) - 314 заведений.

Обучение в вузах

В республике к настоящему моменту насчитывается 24 университета, из которых 16 - государственные, а восемь - частные.

"Для обеспечения безопасности здоровья преподавателей и студентов как минимум две недели сентября высшие образовательные учреждения будут работать в онлайн-режиме. За этот период пройдет подготовка студентов первого курса путем использования электронных платформ и приложений, которые используют преподаватели в образовательном процессе. На протяжении сентября вузы будут постепенно расселять студентов по общежитиям, начиная с учащихся первых курсов", - отметил министр.

Все учебные заведения, в распоряжении которых есть общежития, должны в обязательном порядке провести дезинфекции и уборки.

С 11 марта в Молдове были приостановлены занятия в образовательных учреждениях. Затем власти приняли решение перевести обучение в онлайн-формате. Учебные заведения в то же время оставались закрытыми в период действия чрезвычайного положения, затем эту меру сохранили и дальше, когда ЧП ввели в области здравоохранения.

Лишь в конце лета власти приняли решение, что образовательный процесс в учебных заведениях возобновится с 1 сентября. Каждое образовательное учреждение должно было самостоятельно выбрать модель, по которой деятельность будет возобновлена. При этом обязательно, чтобы все соблюдали правила противоэпидемической безопасности.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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