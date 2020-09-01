COVID-19 в Молдове: Минздрав озвучил количество новых случаев заражения

В Молдове общее число летальных исходов от осложнений на фоне коронавирусной инфекции перевалило за тысячу.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 288 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом во вторник сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Зарегистрирован один эпизод импорта инфекции из Египта.

Общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 37 208.

За минувшие 24 часа проведены 1 370 проб, из них первичных 1 210.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 14 медработников: среди них - 6 врачей, 6 медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 469 пациентов (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 317 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 26 189 человека.

Зафиксированы еще 13 летальных исходов. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 1008.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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