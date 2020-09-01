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Сухая растительность на молдавском лугу

"Желтый" и "оранжевый" коды продлены: что это значит

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200901/31508709/zheltyy-oranzhevyy-kod-prodleny-chto-eto-znachit.html

В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений: как метеорологичские, так и гидрологические.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности из-за низкой водности, которые будут действовать до 15 сентября.

"На реках Прут на участке села Крива - города Костешты, малых реках и водоемах Молдовы, сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в Госгидрометео.

До 4 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Такой же уровень опасности, но только в связи с жаркой погодой, сохраняется до 2 сентября.

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