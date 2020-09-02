Эксперт: как уменьшить число аварий в Молдове

Каждый день в новостях фигурируют печальные сводки ДТП, жертвами которых становятся сотни людей. Эксперт в сфере дорожной безопасности рассказал, как можно уменьшить количество трагических случаев и улучшить ситуацию в данной сфере.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Культура вождения в Молдове оставляет желать лучшего: каждый день на дорогах страны происходят аварии разной степени тяжести. Эксперт по вопросам дорожной безопасности Илие Бричикару считает, что опасные ситуации создают, как правило, одни и те же лица, поэтому эффективной мерой может стать создание личного дела на каждого водителя с отслеживанием его истории.

Создать единую систему данных

Молдавские власти располагают информацией о владельцах транспортных средств, но она разрознена и не унифицирована. В этом случае представители правоохранительных органов не могут получить полный набор данных о том или ином водителе, нарушившим ПДД.

В настоящее время в республике действует несколько специализированных систем: Государственный реестр водителей транспортных средств, реестр нарушений, дорожно-транспортных происшествий, осужденных лиц и другие – все они должны быть объединены. Об этом Sputnik Молдова рассказал Илие Бричикару, эксперт в области дорожной безопасности, директор Обсерватории по безопасности дорожного движения при Техническом университете Молдовы, доцент, доктор.

По его словам, в случае ДТП полиция на месте составляет протокол об административном нарушении, тогда как этот акт должны издавать в рамках единой специализированной системы.

"Например, водителя поймали с поличным и выписали ему штраф. В этом случае полицейский не располагает полными данными о нарушителе, не знает всей его истории и других аналогичных случаев, в которых он фигурировал. Блюститель порядка руководствуется только субъективными впечатлениями, а также прочими обстоятельствами вроде родственных, дружеских и прочих связей. Если же наказание не будет соответствовать тяжести нарушения, то оно не возымеет должного эффекта", – пояснил эксперт.

Особый случай – это привлечение водителя к уголовной ответственности, когда в процесс вступает прокурор: тогда вероятность того, что данные будут унифицированы, еще ниже.

"В этом случае полиция фиксирует сам факт совершения противоправного деяния, после чего дело переходит к прокурору или судье, который должен назначить наказание. Они, в свою очередь, не обязаны вводить данные о наказании в единую систему, а значит, информация в базе будет неполной", – добавил собеседник.

Бричикару отметил, что молдавское государство тратит огромные деньги на десятки самых разных информационных систем, но единой до сих пор нет.

"Создание подобного реестра, который бы отражал полную историю водителя – от окончания автошколы до судебного процесса – первостепенная задача", – подчеркнул он.

Количество жертв на молдавских дорогах

Согласно данным МВД, в 2019 году в Молдове были зафиксированы 2572 ДТП, в результате которых погибли 274 человека, а 3001 получил травмы различной степени тяжести.

По сравнению с 2018 годом, количество аварий снизилось на 1,6%, а число пострадавших в них – на 3,9%. Смертность в рамках ДТП осталась на том же уровне.

Почти 45% прошлогодних аварий произошли в муниципии Кишинев. По данным МВД, основная причина столичных ДТП – нарушение скоростного режима.

Тревожной тенденцией является тот факт, что в 2019 году по сравнению с 2018 на 22,7% выросло количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. На национальном уровне таких случаев стало больше на 3%: их число составило 5332.

Также в 2019 году на 22% увеличилось число эпизодов, когда автолюбители не уступили дорогу пешеходам.

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