В РКБ оборудованы еще 120 коек для больных COVID-19

Дополнительные места в республиканской клинической больнице предназначены для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Начиная с 3 сентября в Республиканской клинической больнице "Тимофей Мошняга" будут задействованы 120 коек для пациентов в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"Пациенты в тяжелом состоянии, но состояние здоровья которых улучшается, будут переведены из отделения интенсивной терапии в другое отделение, где они будут проходить лечение, назначенное врачами", - прокомментировала это решение министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Ожидается, что в новое отделение больницы будут госпитализированы и пациенты, направленные из Центра COVID-19 в Кишиневе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova