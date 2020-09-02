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Врачи в республиканской клинической больнице

В РКБ оборудованы еще 120 коек для больных COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Дополнительные места в республиканской клинической больнице предназначены для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Начиная с 3 сентября в Республиканской клинической больнице "Тимофей Мошняга" будут задействованы 120 коек для пациентов в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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"Пациенты в тяжелом состоянии, но состояние здоровья которых улучшается, будут переведены из отделения интенсивной терапии в другое отделение, где они будут проходить лечение, назначенное врачами", - прокомментировала это решение министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Ожидается, что в новое отделение больницы будут госпитализированы и пациенты, направленные из Центра COVID-19 в Кишиневе.

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Теги:
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