С понедельника детсады в Кишиневе будут работать и вечером

По заявлению муниципальных властей, детские сады с начала следующей недели перейдут на расширенный график работы.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Начиная с понедельника детские сады Кишинева будут работать по расширенному графику, до 17.30. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан на оперативном заседании в среду.

Градоначальник уточнил, что на этой неделе детские сады в Кишиневе продолжат работу по сокращенной схеме, до 15.00.

Вице-мэр по социальным вопросам и образованию Анжела Кутасевич отметила, что с 7 сентября количество работающих групп в дошкольных учреждениях будет увеличено, в детские сады смогут пойти дети в возрасте 4-6 лет. По мере улучшения эпидемиологической ситуации будет разрешен и прием детей в возрастной группе от 2 до 4 лет, сообщила она.

В настоящее время открыты большинство из 131 дошкольного учреждения. Два детских сада в столице находятся на карантине, еще один не получил разрешения на возобновление деятельности.

Вместе с тем, некоторые детские сады будут работать по собственному графику, принимая детей по определенным дням.

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