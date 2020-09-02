Сколько избирателей смогут проголосовать в Молдове и за рубежом 1 ноября

Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала точные данные по количеству избирателей, состоящих в списках в преддверии президентских выборов, которые намечены на 1 ноября.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Всего в списках, составленных Центральной избирательной комиссии Молдовы, числится 3 миллиона 290 тысяч 312 граждан Молдовы с правом голоса. Такие данные обнародовали в ЦИК в среду.

Из общего числа избирателей, по данным Центризбиркома, 2 миллиона 810 тысяч 689 граждан зарегистрированы в районных центрах и селах республики и имеют право на волеизъявление либо по месту прописки, либо в участках, которые будут открыты за рубежом, в случае, если они находятся на заработках или живут вне границ страны. Таковых, по данным ЦИК, насчитывается 230 тысяч 384 человека.

Распределение численности избирателей по районам страны выглядит следующим образом: в районе Новые Анены могут проголосовать 69 тысяч 55 избирателей, в Басарабясском - 24 042 избирателя, в Бричанском - 60 816, в Кагульском - 98 642, в Кантемирском - 49 629, в Кэлэрашском - 61 054, в Кэушанском - 79 152, в Чимишлийском - 49 689, в Криулянском -

59 346, в Дондюшанском - 32 796, в Дрокиевском - 68 863, в Дубоссарском - 28 673, в Единецком - 63 889, в Фэлештском - 70 895.

Еще 249 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, по утверждению ЦИК, проживают на территории приднестровского региона.

Остальное число избирателей приходится на жителей крупных городов страны. Так, в "северной столице" республике, городе Бельцы проголосовать могут 102 тысячи 871 гражданин, а в Кишиневе - 638 тысяч 011. © Sputnik / Miroslav Rotari Для участия в выборах президента Молдовы зарегистрирован избирательный блок

С 1 сентября началась подача документов для регистрации кандидатов на выборы президента Молдовы по графику, установленному постановлением Центральной избирательной комиссии. Сделать это можно будет до 1 октября включительно.

Также со вторника ЦИК принимает заявки на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов на пост главы государства.

"Инициативная группа формируется во время собрания, на котором выражается поддержка кандидату на пост главы государства, а также утверждается список членов этой группы", - пояснили в ЦИК.

Состав инициативной группы - не менее 25 и не более 100 человек. Она может поддерживать только одного кандидата в президенты, а один человек не может состоять в нескольких инициативных группах.

Ведомство рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в Центризбиркоме.

Политформирований, которые могут предложить своих выдвиженцев для участия в электоральной гонке, насчитывается 48.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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