Детсады в Бельцах будут работать не так, как по всей стране - подробности

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Детские дошкольные учреждения в Бельцах будут работать до 17 часов 30 минут. Такое решение приняли муниципальные власти на совещании, где рассматривались вопросы организации образовательного процесса в городе.
Главным аргументом при принятии такого решения в администрации Бельц назвали удобство для родителей и детей, поскольку, если бы дошкольные учреждения функционировали бы до 15:00 часов, как по всей республике, это сказалось бы на рабочем графике взрослых, которые вынуждены были бы отпрашиваться, чтобы забрать малышей из садов.
В конце августа Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении постановила, что пребывание детей в учреждениях должно ограничиваться семью часами, а персонала – девятью. После того, как детские сады по всей стране подготовились к такому режиму работы, комиссия 28 августа изменила решение, постановив, что местные органы власти могут самостоятельно определять часы работы, исходя из ситуации на подведомственной территории.
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