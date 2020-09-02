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Детский сад, архивное фото.

Детсады в Бельцах будут работать не так, как по всей стране - подробности

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200902/31517591/detsady-v-beltsakh-budut-rabotat-ne-tak-kak-po-vsey-strane-podrobnosti.html

В администрации Бельц постановили, что дошкольные учреждения в этом городе будут функционировать по особому графику, отличному от того, что действует по всей стране, родители малышей должны быть готовы к изменениям.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Детские дошкольные учреждения в Бельцах будут работать до 17 часов 30 минут. Такое решение приняли муниципальные власти на совещании, где рассматривались вопросы организации образовательного процесса в городе.

Главным аргументом при принятии такого решения в администрации Бельц назвали удобство для родителей и детей, поскольку, если бы дошкольные учреждения функционировали бы до 15:00 часов, как по всей республике, это сказалось бы на рабочем графике взрослых, которые вынуждены были бы отпрашиваться, чтобы забрать малышей из садов.

Подготовка школ у учебному году
© Sputnik / Mihai Caraus.
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На данный момент в Бельцах дошкольные учреждения посещают всего 85 детей, остальные не могут прийти в группы, поскольку родители не успели провести вакцинацию малышей из-за чрезмерной загруженности поликлиник и больниц в городе в связи сч эпидемией коронавируса нового типа. 

В конце августа Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении постановила, что пребывание детей в учреждениях должно ограничиваться семью часами, а персонала – девятью. После того, как детские сады по всей стране подготовились к такому режиму работы, комиссия 28 августа изменила решение, постановив, что местные органы власти могут самостоятельно определять часы работы, исходя из ситуации на подведомственной территории.

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Теги:
график, работа, Бельцы, детские сады


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