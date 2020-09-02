Написать "Диктант Победы": в Молдове пройдет международная акция

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Россотрудничество в Молдове приглашает принять участие в Международной исторической акции "Диктант Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками "Диктанта Победы" могут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.
За 45 минут предстоит выполнить 25 заданий. Вопросы будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям и многому другому. Подготовиться к "Диктанту Победы" можно при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта (диктантпобеды.рф).
В 2020 году при поддержке Россотрудничества существенно расширен список стран-участниц Диктанта – в общей сложности 75 стран выделят около 120 площадок, куда можно прийти проверить свои знания об одном из важнейших событий в мировой истории.
Так, об участии в "Диктанте Победы" уже заявили страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, Францию, Великобританию, а также страны СНГ, Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.
В Молдове Диктант пройдет на следующих площадках:
- г. Кишинев, Российский центр науки и культуры, ул. М. Эминеску, д. 2;
- г. Кишинев, Научно-образовательный "Русский центр" МолдГУ, ул. М. Когэлничану, д. 65;
- г. Бельцы, ресторан Империал, ул. Стрыйская, д. 3;
- г. Комрат, Главное управление молодежи и спорта АТО Гагаузия, ул. Ленина, д. 15;
- г. Тирасполь, парк культуры и отдыха "Победа", открытая терраса "Лимпопо";
- г. Бендеры, Бендерская крепость, парк Александра Невского;
- г. Слободзея, открытая площадка "Престиж";
- г. Григориополь, площадка перед офисом РПП "Обновление";
- г. Дубоссары, гостиница "Днестровский сад", балкон;
- г. Днестровск, площадка рядом с Домом культуры "Энергетик";
- г. Рыбница, парк культуры и отдыха "Победа", кафе "Галилео";
- г. Каменка, парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна.
Мероприятие состоится с соблюдением всех мер безопасности. На каждой площадке при входе участникам будут измерять температуру, при необходимости выдадут маску и одноразовую ручку.
"Диктант Победы" можно будет пройти онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф. Тест будет доступен пользователям с 3 сентября с 14:00 по московскому времени в течение месяца.
Организаторы акции – партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно‑историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Партнёром диктанта выступает Россотрудничество.
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