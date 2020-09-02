Написать "Диктант Победы": в Молдове пройдет международная акция

Вновь по всему миру пройдет мероприятие, посвященное историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны. В 2020 году он состоится 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны. Читайте, где можно принять участие в акции на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Россотрудничество в Молдове приглашает принять участие в Международной исторической акции "Диктант Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие состоится 3 сентября в 14:00. Регистрация участников начнется в 13:00.

Участниками "Диктанта Победы" могут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.

За 45 минут предстоит выполнить 25 заданий. Вопросы будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям и многому другому. Подготовиться к "Диктанту Победы" можно при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта (диктантпобеды.рф).

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишиневе Диктант Победы

В 2020 году при поддержке Россотрудничества существенно расширен список стран-участниц Диктанта – в общей сложности 75 стран выделят около 120 площадок, куда можно прийти проверить свои знания об одном из важнейших событий в мировой истории.

Так, об участии в "Диктанте Победы" уже заявили страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, Францию, Великобританию, а также страны СНГ, Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

В Молдове Диктант пройдет на следующих площадках:

г. Кишинев, Российский центр науки и культуры, ул. М. Эминеску, д. 2;

г. Кишинев, Научно-образовательный "Русский центр" МолдГУ, ул. М. Когэлничану, д. 65;

г. Бельцы, ресторан Империал, ул. Стрыйская, д. 3;

г. Комрат, Главное управление молодежи и спорта АТО Гагаузия, ул. Ленина, д. 15;

г. Тирасполь, парк культуры и отдыха "Победа", открытая терраса "Лимпопо";

г. Бендеры, Бендерская крепость, парк Александра Невского;

г. Слободзея, открытая площадка "Престиж";

г. Григориополь, площадка перед офисом РПП "Обновление";

г. Дубоссары, гостиница "Днестровский сад", балкон;

г. Днестровск, площадка рядом с Домом культуры "Энергетик";

г. Рыбница, парк культуры и отдыха "Победа", кафе "Галилео";

г. Каменка, парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна.

Мероприятие состоится с соблюдением всех мер безопасности. На каждой площадке при входе участникам будут измерять температуру, при необходимости выдадут маску и одноразовую ручку.

"Диктант Победы" можно будет пройти онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф. Тест будет доступен пользователям с 3 сентября с 14:00 по московскому времени в течение месяца.

Организаторы акции – партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно‑историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Партнёром диктанта выступает Россотрудничество.

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