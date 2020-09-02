15:45 02 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD16.65
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
Историческая акция Диктант Победы . Архивное фото

Написать "Диктант Победы": в Молдове пройдет международная акция

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
4110
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200902/31517670/rossotrudnichestvo-priglashaet-prinyat-uchastie-v-aktsii-diktant-pobedy.html

Вновь по всему миру пройдет мероприятие, посвященное историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны. В 2020 году он состоится 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны. Читайте, где можно принять участие в акции на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Россотрудничество в Молдове приглашает принять участие в Международной исторической акции "Диктант Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Салют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года.
© Sputnik / Boris Kudoyarov
"Диктант Победы": как и в первый раз - по всей России, а также за рубежом
Мероприятие состоится 3 сентября в 14:00. Регистрация участников начнется в 13:00.

Участниками "Диктанта Победы" могут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.

За 45 минут предстоит выполнить 25 заданий. Вопросы будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям и многому другому. Подготовиться к "Диктанту Победы" можно при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта (диктантпобеды.рф).

Диктант Победы
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишиневе
Диктант Победы
В 2020 году при поддержке Россотрудничества существенно расширен список стран-участниц Диктанта – в общей сложности 75 стран выделят около 120 площадок, куда можно прийти проверить свои знания об одном из важнейших событий в мировой истории.

Так, об участии в "Диктанте Победы" уже заявили страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, Францию, Великобританию, а также страны СНГ, Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

В Молдове Диктант пройдет на следующих площадках:

  • г. Кишинев, Российский центр науки и культуры, ул. М. Эминеску, д. 2;
  • г. Кишинев, Научно-образовательный "Русский центр" МолдГУ, ул. М. Когэлничану, д. 65;
  • г. Бельцы, ресторан Империал, ул. Стрыйская, д. 3;
  • г. Комрат, Главное управление молодежи и спорта АТО Гагаузия, ул. Ленина, д. 15;
  • г. Тирасполь, парк культуры и отдыха "Победа", открытая терраса "Лимпопо";
  • г. Бендеры, Бендерская крепость, парк Александра Невского;
  • г. Слободзея, открытая площадка "Престиж";
  • г. Григориополь, площадка перед офисом РПП "Обновление";
  • г. Дубоссары, гостиница "Днестровский сад", балкон;
  • г. Днестровск, площадка рядом с Домом культуры "Энергетик";
  • г. Рыбница, парк культуры и отдыха "Победа", кафе "Галилео";
  • г. Каменка, парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна.

Мероприятие состоится с соблюдением всех мер безопасности. На каждой площадке при входе участникам будут измерять температуру, при необходимости выдадут маску и одноразовую ручку. 

"Диктант Победы" можно будет пройти онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф. Тест будет доступен пользователям с 3 сентября с 14:00 по московскому времени в течение месяца.

Организаторы акции – партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно‑историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Партнёром диктанта выступает Россотрудничество.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Диктант Победы": как и в первый раз - по всей России, а также за рубежом
Написать "Диктант Победы" в Приднестровье смогут все, для кого важна Победа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его называли Екатерининский в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали
1 сентября в странах постсоветского пространства: как прошел День знаний в условиях пандемии
Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться