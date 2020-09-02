Генпримар Кишинева грозит громкими отставками - за что могут снять с работы

Столичный градоначальник уведомил многих госслужащих, работающих в муниципалитете и профильных службах, что они могут лишиться работы, если не будут должным образом выполнять служебные обязанности.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Генеральный примар (мэр) муниципия Кишинева Ион Чебан пообещал горожанам указать на недостатки в работе некоторых местных чиновников и аргументировать причину их увольнения в случае, если они не справляются с возложенными на них обязанностями. Соответствующее заявление столичный градоначальник сделал в ходе оперативного заседания служб примэрии в среду.

Для выявления служебных нарушений при кишиневской администрации будет создана специальная рабочая группа, которая детально будет изучать деятельность каждого чиновника и руководителя профильных служб и делать выводы, насколько хорошо он справляется с должностными обязанностями.

"Я потребую отставки тех, кто наживает состояние за счет людей, тех, кто бессовестно ворует имущество муниципалитета, или тех, кто только на бумаге делает ремонт в детском саду или школе. Мы предадим огласке все эти нарушения, когда будем иметь все необходимые данные, – только так мы победим это явление, глубоко укоренившееся в системе", – заявил генпримар. © Sputnik / Evghenii Panasenco Попался на взятке: полицейский задержан за пассивную коррупцию

Чебан также подчеркнул, в городе осуществляется много крупных проектов, из муниципального и государственного бюджетов выделены средства, но это - не повод для обогащения некоторых лиц.

Накануне сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски по 22 адресам в Кишиневе по уголовному делу о вымогательстве и коррупции, допущенной подозреваемыми - сотрудниками администрации столичного кладбища Святого Лазаря ("Дойна").

Чиновников подозревают в получении незаконной прибыли от продажи мест для захоронения умерших, а также от их бронирования. На данный момент задержаны четверо подозреваемых.

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