Выборы президента: еще ряд потенциальных кандидатов подали документы в ЦИК

Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Еще несколько потенциальных кандидатов на пост президента Молдовы подали в Центральную избирательную комиссию в среду документы о регистрации инициативных групп в свою поддержку. Речь идет о лидере Pro Moldova Андриане Канду и главе "Партии национального единства" (PUN) Октавиане Цыку.

"Будем бороться за порядок", - заявил Канду.

"Сбор подписей - это важный тест для каждого кандидата", - сказал Цыку журналистам после подачи документов.

Кто уже подал документы

Подача документов в Центризбирком для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента республики началась 1 сентября. Самым первым в ЦИК пришел либерал-демократ Тудор Делиу (которого ЛДПМ выдвинули на пост главы государства), а следом за ним – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (который также намерен побороться за пост президента). Затем документы подал лидер партии "Плаформа DA" Андрей Нэстасе. В среду документы также подали глава Партии регионов Александр Калинин, лидер PAS, экс-премьер Майя Санду, а также генерал Ион Косташ.

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Как сообщили ранее в ЦИК, инициативная группа формируется во время собрания, на котором выражается поддержка кандидату на пост главы государства, а также утверждается список членов этой группы.

Состав инициативной группы - не менее 25 и не более 100 человек. Она может поддерживать только одного кандидата в президенты, а один человек не может состоять в нескольких инициативных группах.

Ведомство рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили в Центризбиркоме.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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