Горючее из-под полы, деньги мимо кассы: что еще обнаружила полиция - видео

Компания в Новых Аненах поймана на незаконной торговле автомобильным топливом. Резервуары опечатаны, нанесенный государству ущерб еще предстоит оценить.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Одно из предприятий в Новых Аненах нелегально торговало нефтепродуктами и сжиженным газом. Нарушение закона зафиксировали сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Национальной инспекции по расследованиям.

Правонарушение состояло в следующем: покупатели платили льготную цену за литр топлива, причем оплата производилась наличными, без использования кассового аппарата ​​или других первичных бухгалтерских документов.

Общий ущерб, который незаконные действия нанесли государству, правоохранителям еще предстоит определить.

Полиция установила, что предприятие реализовывало топливо водителям транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок. В кассовом аппарате предприятия были обнаружены неучтенные деньги.

После проведенной проверки также зафиксировано, что топливные резервуары не оснащены кассовыми аппаратами с фискальной памятью. На них также отсутствовала необходимая маркировка: тип, номер, производитель, емкость. Кроме того, они не были снабжены метрологической маркировкой, что незаконно. Емкости опечатаны.

Возбуждено уголовное дело по статье 277 (1) УК РМ "Розничная торговля нефтепродуктами непосредственно из автоцистерн, канистр или иной тары, а также розничная торговля основными видами нефтепродуктов в иных местах, кроме авторизованных станций заправки". За подобные нарушения для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 30 000 леев. Расследование продолжается.

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