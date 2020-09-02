COVID-19 в Молдове: количество летальных исходов увеличилось

Обнародована подробная информация по эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом нового типа. Специалисты отмечают, что доля выздоровевших составляет порядка 70% от общего числа подтвержденных случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 10 710 случаев заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом заявил представитель Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), врач-эпидемиолог Алексей Чебан на пресс-конференции в среду.

"Заболеваемость повышенная. Общая заболеваемость составляет 10 710 случаев на миллион населения. Смертность приравнивается к 289 случаев на миллион. Уровень смертности - 2,7%", - отметил специалист.

Статистика за неделю

Как пояснил Чебан, с 24 по 30 августа в сравнении с предыдущей неделей количество новых подтвержденных случаев сократилось на 2,3%, число выздоровевших выросло на 9%, а количество летальных исходов увеличилось на 14%.

По его словам, согласно статистике, к настоящему моменту в стране зарегистрировано 37 208 подтвержденных случаев.

"Доля выздоровевших составляет порядка 70% - 26 575 человек. Всего в стране зарегистрировано 1005 смертельных исходов - 2,7%. Остаются активными 9 625 случаев (25,9%)", - пояснил Чебан.

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Он обратил внимание на то, что из числа госпитализированных 469 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Статистика за последние 14 дней

"Что касается заболеваемости за последние две недели, то она повышенная - 184 случаев на 100 тысяч населения, смертность - 2,8 на 100 тысяч случаев. Среднее количество подтвержденных случаев за последние 14 дней - 459", - сказал Чебан.

По словам медика, в целом в 82,3% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 13%, а в тяжелой – в 4,7%.

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Он обратил внимание, что за последние 14 дней порядка половины подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Кишиневе - 3289 из 6373, а это 51,6%. На втором месте по числу подтвержденных случаев находится Приднестровский регион - 543, а на третьем - Яловены - 197. В пятерку вошли Новые Анены, Страшены и Единцы.

"Если 19 августа в Молдове было 138 случаев заболевания на 100 тысяч населения, то 1 сентября - 183 случая на 100 тысяч. То есть заболеваемость за последнюю неделю выросла. Самая высокая заболеваемость в Кишиневе. Всегда подчеркиваем столицу, когда говорим о мерах индивидуальной и общей предосторожности и защиты. К примеру, 19 августа в Кишиневе было 370 случаев на 100 тысяч населения, а сейчас - 496 на 100 тысяч", - обратил внимание специалист.

Однако не только Кишинев охвачен инфекцией, но и другие районы республики. Поэтому специалисты настойчивы в том, чтобы граждане страны придерживались мер предосторожности - соблюдали социальную дистанцию, избегали многолюдных мест, носили защитную маску в закрытом пространстве или местах скопления людей, чаще мыли руки.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Как сообщил Чебан, средний возраст заболевших составляет 46,5 года. Однако за две недели данные статистики говорят, что вирус обнаруживают у молодых людей (таким образом средний возраст инфицированных за 14 дней составляет 45,9 года). На такое соотношение, как считает эпидемиолог, повлиял отпускной период, многочисленные встречи с друзьями и родственниками.

В процентном соотношении чаще COVID-19 диагностируют у женщин.

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Говоря о смертности, представитель Национального агентства общественного здоровья отметил, что в 98,9% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.

"Импортный" коронавирус

Что касается "импорта" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 355 эпизодов. По словам эксперта, за 14 дней зарегистрировано 50 случаев "ввоза" инфекции в страну - из Турции, Германии и Румынии.

Специалист также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания составляет до пяти дней.

У скольких детей в Молдове подтвердился COVID-19

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились вирусом 2073 ребенка, в том числе новорожденные, а также 288 беременных женщин.

"Уже перешагнули цифру в две тысячи. Больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет - 41%, но, если обратиться к статистике и рассмотреть данные по заболевшим в возрасте до одного года, то их тоже внушительное число - порядка 10% от всех инфицированных детей", - сказал Чебан.

Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников

Коронавирус нового типа выявлен у 4421 медработников в Молдове. "Из них врачей - 1153, медсестер - 1950, санитаров - 800, вспомогательного персонала - 518", - сообщил специалист.

По статистике, тесты на вирус прошли порядка 15,6 тысячи работников медучреждений. Только за минувшие семь дней анализы на коронавирус сдал 731 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

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