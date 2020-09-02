COVID-19 в Молдове: количество летальных исходов увеличилось

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 10 710 случаев заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом заявил представитель Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), врач-эпидемиолог Алексей Чебан на пресс-конференции в среду.
"Заболеваемость повышенная. Общая заболеваемость составляет 10 710 случаев на миллион населения. Смертность приравнивается к 289 случаев на миллион. Уровень смертности - 2,7%", - отметил специалист.
Статистика за неделю
По его словам, согласно статистике, к настоящему моменту в стране зарегистрировано 37 208 подтвержденных случаев.
"Доля выздоровевших составляет порядка 70% - 26 575 человек. Всего в стране зарегистрировано 1005 смертельных исходов - 2,7%. Остаются активными 9 625 случаев (25,9%)", - пояснил Чебан.
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Он обратил внимание на то, что из числа госпитализированных 469 пациента находятся в тяжелом состоянии.
Статистика за последние 14 дней
"Что касается заболеваемости за последние две недели, то она повышенная - 184 случаев на 100 тысяч населения, смертность - 2,8 на 100 тысяч случаев. Среднее количество подтвержденных случаев за последние 14 дней - 459", - сказал Чебан.
По словам медика, в целом в 82,3% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 13%, а в тяжелой – в 4,7%.
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Он обратил внимание, что за последние 14 дней порядка половины подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Кишиневе - 3289 из 6373, а это 51,6%. На втором месте по числу подтвержденных случаев находится Приднестровский регион - 543, а на третьем - Яловены - 197. В пятерку вошли Новые Анены, Страшены и Единцы.
"Если 19 августа в Молдове было 138 случаев заболевания на 100 тысяч населения, то 1 сентября - 183 случая на 100 тысяч. То есть заболеваемость за последнюю неделю выросла. Самая высокая заболеваемость в Кишиневе. Всегда подчеркиваем столицу, когда говорим о мерах индивидуальной и общей предосторожности и защиты. К примеру, 19 августа в Кишиневе было 370 случаев на 100 тысяч населения, а сейчас - 496 на 100 тысяч", - обратил внимание специалист.
Однако не только Кишинев охвачен инфекцией, но и другие районы республики. Поэтому специалисты настойчивы в том, чтобы граждане страны придерживались мер предосторожности - соблюдали социальную дистанцию, избегали многолюдных мест, носили защитную маску в закрытом пространстве или местах скопления людей, чаще мыли руки.
У кого чаще всего выявляют COVID-19
В процентном соотношении чаще COVID-19 диагностируют у женщин.
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Говоря о смертности, представитель Национального агентства общественного здоровья отметил, что в 98,9% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.
"Импортный" коронавирус
Специалист также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания составляет до пяти дней.
У скольких детей в Молдове подтвердился COVID-19
Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились вирусом 2073 ребенка, в том числе новорожденные, а также 288 беременных женщин.
"Уже перешагнули цифру в две тысячи. Больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет - 41%, но, если обратиться к статистике и рассмотреть данные по заболевшим в возрасте до одного года, то их тоже внушительное число - порядка 10% от всех инфицированных детей", - сказал Чебан.
Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников
Коронавирус нового типа выявлен у 4421 медработников в Молдове. "Из них врачей - 1153, медсестер - 1950, санитаров - 800, вспомогательного персонала - 518", - сообщил специалист.
По статистике, тесты на вирус прошли порядка 15,6 тысячи работников медучреждений. Только за минувшие семь дней анализы на коронавирус сдал 731 человек.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.
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